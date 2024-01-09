快訊／總統府分析情資定調　中共發射衛星「非介選」排除政治企圖

▲國防部說明今中共發射衛星案。（圖／國防部提供）



記者陶本和／台北報導

中國9日發射衛星，但發生射向偏離的情事，由於無法判定落點，軍方在短時間內研判後發布國家級警報，但也驚動國人；而國內也有質疑，是否又是中國介選，總統府晚間表示，經國安團隊分析，參酌國際友方情資評估，可排除政治企圖。

對於中國衛星發射相關議題及是否涉及介選等情形，總統府發言人林聿禪晚間表示，經國安團隊就各相關資訊總體分析，並參酌國際各友方情資進行評估後，研判可排除政治企圖。

國防部9日下午發布防空警報，內容顯示「中國已於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。而國防部事後透過新聞稿稱，「該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外」。

國防部晚間公布該衛星火箭路徑示意圖。國防部情次室次長顏有賢中將表示，今下午3時3分偵獲中共西昌衛星發射中心發射的長征型火箭，經過郴州後，衛星軌跡異常，進入我航空識別區跟台東、台南上空。因為異常，所以國軍今利用「空中告警預警系統」，以簡訊方式通知國人提高警覺。

作計室防空暨資戰處處長莊鴻文少將說，這則國家級防空警報，由空作部指揮官依掌握的當前狀況，參考國際突發狀況處置規定來下達發布指令。

對於發射過程中，是否有衛星助推火箭掉下來？莊鴻文說，中共此次火箭發射，依其公布飛行路徑，其殘骸落區均在大陸境內，此次監控並無異常，危害不會比飛彈嚴重。