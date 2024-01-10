陸研擬「第2波制裁」殺傷力？　高孔廉：可能超過1／4商品影響可觀

▲大陸商物部研擬制裁第二波ECFA早收清單項目。（圖／翻攝自經濟部官網）

記者任以芳／北京報導

今年元旦起大陸中止ECFA早收清單與石化相關的12項減讓關稅，昨9日商務部釋出消息研擬中止農漁、機械、汽車零配件、以及紡織等產品減讓關稅。曾參與協商ECFA的前海基會副董事長高孔廉先前接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問曾警示，鋼鐵、化纖將是下一波制裁目標。高孔廉再次受訪則擔憂，如果大陸同時出手制裁上述項目，將高達100多項產品受影響，衝擊將十分巨大。

大陸商務部去年12月21日公告認定台灣對大陸存在貿易壁壘，宣佈今年1月1日起暫停《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）12個稅目產品的協定稅率，按現行有關規定執行。被終止減讓12項產品，丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯、鄰二甲苯、間二甲苯、對二甲苯、混合二甲苯異構體、十二烷基苯、氯仿（三氯甲烷）、氯乙烯、初級形狀的乙烯-丙烯共聚物（乙丙橡膠）、其他初級形狀的烯烴聚合物。

台灣大選前四天，大陸方面再次釋出不利於兩岸經貿的消息，大陸商務部昨9日消息指出，自公告發布以來，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對大陸的貿易限制，反而搞政治操弄，企圖栽贓甩鍋、迴避責任。有關部門正依據ECFA相關條款和有關政策法規，研究進一步採取中止ECFA早期收穫農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。

▲高孔廉多次提醒有第二波制裁名單，涉及層面更廣。（圖／記者任以芳攝）

早在半個月前，曾參與協商ECFA的高孔廉接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問「陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？ 高孔廉：台灣產業會痛」，他嚴肅預警，接下來化纖、鋼鐵可能是大陸下波制裁項目，台灣產業痛感會更加強烈！

高孔廉再次接受訪問指出，一點都不意外，大陸可能會進行第二波制裁。「就算沒有具體說有哪些項目，只是說他會做而已。我早就講了，大陸本來就會做，之後會有第二批、第三批。」

大陸商務部也清楚點出即將制裁項目，高孔廉也高度提醒，「機械、紡織、運輸工具被制裁可能性極高，也包含一些農漁產品輸陸佔比較少，其他產業影響還是比較大。」

「目前ECFA早收清單是539項，大陸一開始先限制12項，比例很低，目前只是停止關稅，沒有禁止台灣商品出口大陸。」高孔廉也進一步分析，「假設大陸依照上述項目進行制裁，以比例來算，台灣受衝擊的商品將多達100多項，佔比超過1/4，影響很可觀，光是化纖產品一年都是數億以上（美元）的出口量。」

依照台灣方面指定《大陸物品不准許輸入項目匯總表》，目前台灣共禁止輸入2460項大陸物品。高孔廉重申指出，「兩岸關係不好，你（民進黨）限制歧視大陸商品實在太多，他（大陸）採取報復制裁不意外。」

▲大陸南開大學經研所曾經研擬「大陸最終選取反制台灣商品」（製表／記者任以芳）

大陸南開大學經研所曾經研擬「大陸最終選取反制台灣商品」，該研究論文指出，「經濟限制比環台軍演更嚴苛，台灣企業特別擔心農業、紡織業受衝擊。」比對大陸商務部公布第二波研擬名單，農漁、紡織被列入報復制裁選項。

回顧當年與對岸談判ECFA，台灣協商小組與大陸極力爭取石化、化纖、鋼鐵和運輸工具（較少）必須減讓關稅。如今石化率先被取消減讓關稅，依照大陸第二波制裁名單，化纖（紡織商品）、運輸工具（汽車零配件）將結束享受紅利關稅，直接與間接衝擊相關產業。台灣機械公會曾經估算，若ECFA減讓關稅被取消，機械業每年損失營業額約5億美元（換算150多億台幣）。

紡織品部份，兩岸相互依賴程度不相上下，外界認為大陸出手可能「殺敵一千，自損八百」，隨著RCEP生效，東協與大陸經貿關係反而更加緊密，中越近期積極互動修補關係，簽署多項互利互惠協議，韓國、東協各國爭相把「免稅」商品賣到大陸，已讓台灣產業倍感壓力。

被排除在RCEP之外的台灣，由於關稅緣故，對區域內其他國家的出口競爭力減弱，尤其衝擊農產品、石化、機械、紡織等企業，因此ECFA減讓關稅某種程度上形成保護傘，假設台灣產業逐漸失去ECFA助力，加上申請CPTPP這條路十分漫長，政府必須認真思考：「台灣，還能提升哪些競爭力，讓產業安心？」