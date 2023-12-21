陸報復制裁「鋼鐵」列下一波名單？　高孔廉：台灣產業會痛

▲大陸正式中止ECFA部分產品減讓關稅。（圖／翻攝自經濟部官網）

記者任以芳／北京報導

大陸正式出手中止ECFA部份商品關稅減讓，國務院關稅稅則委員會今（21）日宣佈將於明年元旦起實施。前海基會副董事長兼秘書長高孔廉接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，對於大陸報復制裁手段一點都不意外，民進黨執政後大搞貿易歧視和「反中」政策，也不願意面對與改善，確實不符合國際商貿對等原則。高孔廉也預警，接下來化纖、鋼鐵可能是大陸下波制裁項目，台灣產業痛感會更加強烈！

大陸商務部本月15日提前公布「貿易壁壘」調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施構成貿易壁壘，外界推測可能「大選後」才宣布制裁政策。大陸國務院關稅稅則委員今日正式宣布，台灣單方面對大陸產品出口採取歧視性的禁止、限制等措施，違反《海峽兩岸經濟合作框架協議》（ECFA）規定，自明年元旦起，對原產於台灣的附件所列丙烯、對二甲苯等12個稅目進口產品，中止適用ECFA協定稅率。

▲大陸中止ECFA12個稅目進口產品的應用範圍十分廣泛 。（圖／記者任以芳製表）

曾參與協商ECFA的前海基會副董事長高孔廉接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問直言，「台灣會有痛的感覺！」許多石化業者都是大型企業，大陸這次制裁政策對台灣出口有巨大的影響。「兩岸關係不好，你（民進黨）限制歧視大陸商品實在太多，他（大陸）採取報復制裁不意外。」

仔細檢視大陸首波12項制裁產品，主要應用於石化產業。像是丙烯、1,3-丁二烯、異戊二烯等，牽動上中下游產業鍊，橡膠製品、各種塑料、農藥的原料受影響，應用層面非常廣泛，牽動的台灣產業難以估算。

▲大陸可能反制的六項台灣商品項目。（圖／記者任以芳製表）

大陸這次報復制裁主因針對台對陸「貿易壁壘」，究竟實際情況如何？記者查閱大陸南開大學台經所李月教授今年8月發表一篇研究，標題是《貿易壁壘調查下兩岸融合發展的淺在影響分析》，該文指出，「經濟限制比環台軍演更嚴苛，台灣企業特別擔心農業、紡織業受衝擊。」

從數據顯示，台灣與大陸進出口貿易商品確實不成正比，失衡最明顯就是台灣果蔬產品，整體依賴出口大陸的比例是60.32%，大陸出口到台灣是0.01%。該研究也列出六項台灣依賴度較高項目，成為大陸可能選取反制商品，分別是果蔬、水產、加工食品、飲料和酒，還有當年大陸讓利4大商品指標之一紡織和鋼鐵。

由於食用水果、魚產、飲料和酒因「品質」不佳或在華註冊碼未通過，2年前開始有不少產品「暫時禁止」輸陸，仍保留ECFA減讓關稅。沒想到大陸這次先從4大讓利指標下手，「石化」優惠關稅率先被取消。

根據該研究報告顯示，「化學纖維長絲」產品，台灣與大陸雙邊依賴程度相當，反倒是台灣鋼鐵出口到大陸比依賴度太高。該文也稱，「反制強度若分成高中低，高強度反制定義為在中強度基礎上，疊加對紡織品和鋼鐵的反制。」

▲前海基會副董事長高孔廉示警，鋼鐵可能是大陸下一波反制項目。（示意圖／pixabay）

好不容易談成4大「讓利」指標可能全沒了，高孔廉也強調，「非常擔憂『鋼鐵』是下一波制裁項目！還有化纖產品一年都是數億以上的出口量。」

回顧當年與對岸談判ECFA，高孔廉指出台灣協商小組與大陸磋商非常久，一度卡關，因為台灣要求4大類產品石化、化纖、鋼鐵和運輸工具（較少）要讓利，最終大陸也同意。

高孔廉進一步說，舉例台灣鋼鐵出口到大陸量能高，也有從大陸進口一些鋼材到台灣。相對來講，台灣出口過去大陸是高價位，大陸進口到台灣是低價位，明顯不對等。

「大陸還是『警告』為主，民進黨不能沒有反應和作為。」高孔廉再次示警，「韓國、越南、馬來西亞都有石化業，產品已經「免稅」賣到大陸。」長期下去，台灣石化企業失去減讓關稅優勢，面對其他國家同質性產業，台灣根本毫無競爭力，往後的衝擊只會更大。