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社會 社會焦點 保障人權

年薪150萬！中國最大記憶體廠來台挖角60人　陸商經理遭起訴

▲▼長江存儲來台挖角涉未經許可從事業務罪，被告董乃琦。（圖／記者劉昌松攝）

▲長江存儲協理董乃琦坦承未經許可，回台設立公司幫陸企招募高科技人才。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

中國最大快閃記憶體晶片製造商長江存儲、後來加入生產聯盟的特納飛公司，及監控設備研發商海康威視等陸企，先前陸續被美國列為制裁對象，卻仍透過境外繞道或與台商合作等方式，違法在台以年薪150萬元不等挖角約60名高科技研發、銷售人才，台北地檢署2日依違反《兩岸人民關係條例》起訴陸籍的海康威視經理樓星云、3名台商獲緩起訴。

「長江存儲」是中國記憶體晶片龍頭製造廠，2016年7月間成立，在2022年間的美中晶片大戰中，被列入美國封殺的黑名單，長江存儲取得零組件的採購途徑因此遭限制，早在遭美國封殺前，長江存儲就透過台籍協理董乃琦在台設立楚芯公司，在台刊登徵才廣告。

檢調查出，董乃琦從2018年起就收到長江存儲、武漢新芯2家公司，共折合台幣1億8149萬餘元資金，作為楚芯公司營運、薪資使用，藉此在台招募了10多名銷售及售後服務業務員。

董男另外涉嫌在2019年間，為後來加入長江存儲生產聯盟的「北京特納飛」在台延攬相關設計人才，為避免遭查緝，董另外找來張鈺堂擔任台灣特納飛公司負責人，利用特納飛金援3億2413萬餘元，招募了30多名專精Nand Flash原理與應用工程師、SSD驗證及軔體工程師，協助陸企開發產品。

▲▼台灣特納飛負責人張鈺堂涉嫌助北京特納飛在台挖角，未經許可從事業務，被依違反《兩岸人民關係條例》移送北檢。（圖／記者劉昌松攝）

▲台灣特納飛登記負責人張鈺堂(藍衣)涉嫌幫助北京特納飛在台挖角。（資料照／記者劉昌松攝）

另外，杭州海康位視述與技術公司的台灣業務部銷售經理樓星云，來台與廣佑公司簽訂銷售契約，並請廣佑公司的陳賜志代為租用辦公室，作為海康威視在台據點，並透過104人力網站招募6名銷售業務。

案經檢察官林晉毅指揮調查局偵辦後，認定這些陸企分別透過轉投資、借名等方式，未經許可在台設立公司獲辦事處從事業務，觸犯《台灣地區與大陸地區人民關係條例》，其中具有陸籍身分遭限制出境的樓星云被提起公訴，台籍的董乃琦、張鈺堂、廣佑公司負責人陳賜志則因坦承犯行，都獲得緩起訴機會，董、張分別要繳庫50萬元。

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