不只「衛星變飛彈」！國防部國家警報還有這處誤翻　現場全笑了

記者陳俊宏／綜合報導

國防部9日首次發布防空警報，卻把中國發射「衛星」的英文誤翻成「Missile」（飛彈）。而精通英文的民進黨台北市議員「口譯哥」趙怡翔表示，其實國防部還有另一部分誤翻，中文寫「防空」，英文卻寫「Air Raid」（空襲），讓現場其他人都笑了。



趙怡翔在《新聞面對面》政論節目提到，國防部真的透過行動來落實行政中立的概念，為什麼？它發這簡訊當然對民進黨有傷啊，覺得民進黨政府不用選了是不是，「我真的不知道發這簡訊，對民進黨到底有什麼好處？」

趙怡翔也強調，翻譯很重要，大家都重視誤翻「飛彈」這一塊，其實還有另外一部分是誤翻的，中文寫「防空」，英文卻寫「Air Raid」（空襲），Air Raid是在二戰時期的空襲行動，指被飛彈突擊，或人家空軍突擊你了。他呼籲國防部應聘起一位英文好的傳譯，來審視英文稿子。而講到這段，包括趙、主持人和現場其他來賓都笑了。

▼中文寫「防空」，英文卻寫「Air Raid」（空襲）。（圖／翻攝手機畫面）



國防部9日首次發布防空警報，指中國於下午3時3分發射衛星，已飛越南部上空，但英文卻說是「Missile」（飛彈）。對此，國防部表示，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，向社會大眾致歉。

國防部也指出，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務，該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外；國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。

▼國防部說明中共發射衛星火箭。（點圖可放大／國防部提供）

