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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「一顆芒果乾」飛過台灣上空　他PO圖笑了！狂吸1.4萬網友朝聖

記者曾羿翔／綜合報導

國防部9日連續發布「國家級警報」，指中國於下午3時4分發射衛星，並飛越南部上空，但警報英文版卻寫成「missile（飛彈）」，引發外界批評聲浪。國民黨大安區立委候選人羅智強就在臉書分享一張「芒果乾」哏圖，吸引超過萬名網友按讚討論留言，「奧步第一招」、「芒果芭樂衛星」、「選前幾天總是有奧步」。

羅智強9日在臉書分享一張「芒果乾」哏圖，可看見一顆大芒果出現在台灣本島高空，還長出了衛星的造型。羅智強在貼文打趣表示，「一顆芒果乾飛過台灣上空，國家警報出動，網友傳來我笑了！」

貼文截至目前已累積超過1萬名網友朝聖按讚，紛紛熱烈討論留言「選到沒步了」、「這哏圖很貼切，太好笑了」、「可惡！又再操作芒果乾（亡國感）了」、「要嚇死誰啊！真是夠了」、「13日下架民進黨，其它先不管」。

▲▼國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲國防部9日下午發布國家級警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

針對國家警報連響，國防部稍早公布了中共衛星火箭航線示意圖，顯示火箭飛入台南上空，並在台東出海，而原先判斷的火箭飛行航線並未進入台灣本島。考量後來實際飛行路徑，與美國聯邦航空管理局預告的衛星發射路徑有差異，可能對地面造成風險，國軍即運用國家告警系統，以簡訊方式告知國人提高警覺。而外界質疑是否又是中國介選，總統府則回應，經國安團隊分析，參酌國際友方情資評估，可排除政治企圖。

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