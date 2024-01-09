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社會 社會焦點 保障人權

23情況發國家級警報「不包括發射衛星」！國防部稱飛彈原因曝

▲▼國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

▲今天下午國防部發布國家級警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

國防部今（9日）下午突然連續發出國家警報表示中共發射衛星飛越南部上空，引發民眾緊張。不過，根據國家災害防救科技中心資料，各部會共提供23種警訊會發布災防告警細胞廣播訊息，其中並不包括「發射衛星」。對此，資深媒體人黃揚明直言，若國家機器變成選舉工具，這國家將永無寧日。

根據國家通訊傳播委員會（NCC）資料，我國災防告警系統業於105年由行政院災害防救辦公室跨部會協調完成建置，為政府「防救災雲端計畫」之一，目前災防告警細胞廣播系統已提供各部會多種災防訊息發布使用，為統一災害防救業務有關機關之災防告警訊息。

根據災防中心資料，現有告警訊息有23類，包括大雷雨即時訊息、地震速報、海嘯警報、颱風強風、火山噴發訊息、公路封閉警戒、水庫放水警戒、土石流及大規模崩塌警戒、傳染病、國際旅遊疫情、防空警報、飛彈空襲、核子事故、疏散避難、電力中斷、爆炸、工業火災、緊急停水、空品警報、重大災害、低溫警報、毒災警報、森林火災等。

▲▼國家警報之「地震速報」。（圖／國家災害防救科技中心）

▲目前有23種情況會發布災防告警訊息。（圖／翻攝國家災害防救科技中心網站）※點圖可放大

災防告警系統的告警訊息分為「國家級警報」、「緊急警報」、「警訊通知」3種等級，但一般都以國家級警報通稱。對此，國民黨立委王鴻薇指出，這次發布的「衛星」國家級警報，與國家災害防救科技中心提供的「防空警報（飛彈空襲）」類別簡訊範例相同，但該類別涵括的災防型態僅有5種，包括飛彈落地、飛彈落海、空中解體（落海）、空中解體（落地）、警報解除，並無提及「發射衛星」，這也是為什麼，國防部的英文會寫飛彈

黃揚明直言，在野黨應好好追蹤這次國家級警報到底是什麼樣的SOP決定要發，又是誰決策的，「若國家機器變成選舉工具，這國家將永無寧日。」

立法院今召開臨時會，在場委員、官員也收到簡訊，國民黨立委林為洲質疑，射衛星也要國家級警報？行政院長陳建仁表示，英文錯誤要馬上更正，這是火箭搭載著衛星，火箭可能會有東西掉下來砸到人，還是要發防空警報，而人造衛星英文是Satellite，但Satellite fly over這句話要小心，因為人造衛星本就繞來繞去，但這是投射行為。

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