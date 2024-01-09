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假扮未成年買菸測試...南投業者4成3不合格　老闆認看似成人就賣

▲南投縣衛生局人員喬裝青少年赴便利商店、檳榔攤等進行購買菸品測試。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

▲南投縣衛生局人員喬裝青少年赴便利商店、檳榔攤等進行購買菸品測試。（圖／南投縣衛生局提供，下同）

記者高堂堯／南投報導

南投縣衛生局人員於112年以喬裝青少年方式，測試全縣13鄉鎮市共60家菸品販賣場所，發現其中有26家違規販售菸品給未成年民眾，不合格率達43%，其中又以檳榔攤及一般商店違規比例較高，皆達5成。

縣府衛生局指出，去年測試對象包括連鎖便利商店（7-ELEVEN、全家、萊爾富及OK）、連鎖超市賣場(全聯、家樂福、農會)、一般商店、兼售菸品之營業場所以及檳榔攤；衛生局人員除喬裝測試訪查，也向業者說明販賣菸品注意事項、宣導菸害防制法規。

▲南投縣衛生局人員喬裝青少年赴便利商店、檳榔攤等進行購買菸品測試。（圖／南投縣衛生局提供）

測試不合格的一般店家張姓老闆指稱，來買菸的民眾多數外表看起來像是成年人，或是戴著口罩、不容易辨識，或在結帳過程中因忙碌而忘記詢問購菸者的實際年齡，表示以後會請顧客提供證件確認，也不會提供菸品給未滿20歲者，以免觸法。

▲南投縣衛生局人員喬裝青少年赴便利商店、檳榔攤等進行購買菸品測試。（圖／南投縣衛生局提供）

衛生局長陳南松表示，依據《菸害防制法》第17條規定：「任何人不得供應菸品、指定菸品必要之組合元件予未滿二十歲之人，亦不得以強迫、引誘或其他方式使孕婦或未滿二十歲之人吸菸。」他呼籲各販售業者應落實販菸3部曲：「問年齡、出示證明、告知法令耐心說明」，商家也需加強員工法規認知訓練，並加強對身著學生制服或疑似未滿20歲消費者的證件查核，若未帶或不願意出示證件，就應拒絕販售；如有任何相關問題，可撥打菸害檢舉專線049-2203785或0800-531531。

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