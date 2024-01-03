7-ELEVEn招牌只有「n」是小寫！一堆人問號　官方解答了

▲7-ELEVEn招牌只有n是小寫，引發熱議。（示意圖／翻攝自維基百科）

圖文／CTWANT

被許多網友暱稱為「小7」的便利商店7-ELEVEN，在官方的正式寫法下是採用「數字搭配全大寫英文」的方式來撰寫，但是在Logo上，其實7-ELEVEN的字樣中，唯獨有最後面「N」是採用小寫設計。而根據早年一篇報導指出，這個「n」其實早在1969年就存在，官方也解釋了背後的原因。

根據《讀者文摘》2021年9月20日一篇報導指出，7-ELEVEN的前身創立於1927年，當時是由美國達拉斯的南方製冰公司所創立，主要營業項目為販售雜貨、主食、啤酒與冰品，而當時取名為。後來到1946年時，南方製冰公司整併了旗下零售事業，並正式更名為7-ELEVEN，以此強調上午7點到晚間11點的服務時間。

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而7-ELEVEN的24小時營業制度，是一直到1963年因為德州大學附近的分店為了方便學子深夜購物而修改，之後營業額便明顯上升，之後這項制度便採用到全部的分店。

報導中也分享了1946至1969年、1969年至1992年等年分時期所採用的7-ELEVEN標誌設計，其實可以明顯地看到，在1946年的時候，7-ELEVEN的LOGO還是採取全部大寫的設計，但是到1969年後，7-ELEVEN的「N」就變成小寫的「n」。

▲7-11只有n小寫。（圖／翻攝自讀者文摘)

《讀者文摘》為此詢問美國7-ELEVEN，美國7-ELEVEN表示，公司內有流傳一種說法，就是創辦人的妻子認為LOGO全是大寫字母的話，看起來會有點嚴肅，所以建議創辦人將LOGO中結尾的N改為小寫，這樣看起來會比較優雅。

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