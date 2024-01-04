小四女穿網襪IG秀身材　老師關懷揪出色阿伯！當庭勘驗赫見入珠

▲國小女生因有穿網襪、秀身材、寫下「打砲」等超齡言行，吸引老師關懷揭發性侵案。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

新北市鄭姓男子因為經營檳榔攤雇用單親媽媽，並提供房間同住，再利用單親媽媽信任，從2020年起，開始猥褻、性侵單親媽媽的獨生幼女，還逼正在念國小的幼女一起看A片，用情趣用品，甚至買避孕藥佯裝是維他命要幼女吃下，直到老師發現幼女超齡言行，喜歡穿網襪拍照，po網秀身材，長期輔導才發現鄭男惡行，台北地檢署依加重強制性交等罪起訴。

據了解，被害幼女從小跟著媽媽一起分租鄭男的房子，因為媽媽常要去檳榔攤工作，幼女常跟鄭男獨處一室，幼女習慣稱呼60歲的鄭男「伯公」，國小二年級時，幼女在家看卡通時，就平均每周2次被鄭男抱到腿上，讓鄭男摸胸，三年級時，鄭男開始每周2次摸幼女下體、甚至脫下自己的褲子，以生殖器磨蹭幼女。

▲幼女從國小2年級起，就遭到沒有親戚關係但通住的「伯公」猥褻。（示意圖／pixabay）

幼女念到國小四、五年級時，跟著媽媽一起搬家，但媽媽也同時頂下鄭男的檳榔攤，鄭男此時變本加厲，開始以幼女不適合待在檳榔攤為由，帶幼女回家，趁四下無人開始舌舔，以手指、生殖器插入幼女下體，事後還去藥房買避孕藥，謊騙幼女是維他命，吃了對身體好，有時鄭男也會騎車載著幼女去賣場選購網襪、情趣用品。

這一切原本無人知曉，但學校老師開始察覺情況不對勁，幼女才念小學四年級，就會開始穿網襪自拍，擺出大人姿勢，在IG上展現自己身材，在課堂上，也會在傳給同學的紙條上寫著「A片」、「打砲」等逾齡的字眼。

輔導室啟動關懷機制，並找社工加入關懷行列，但單親媽媽覺得幼女平常不會被人欺負，直到幼女在一系列輔導後，終於在2022年透露與鄭男的不正常互動，並說和鄭男發生關係時很痛，有發現過鄭男下體突出來很奇怪，鄭男曾解釋那是「痣」，眾人才驚覺大事不妙。

▲老師與社工長期輔導後，才終於讓幼女說出遭侵犯的歷史。（示意圖／Pixabay）

校方立即通報，檢警介入調查並搜索鄭男住處，鄭男否認犯行，一開始狡辯曾幫幼女洗澡，所以身體特徵被幼女看到，後來改口稱自己和單親媽媽曾交往過，因為後來分手，單親媽媽把他身上特徵告訴幼女，要幼女說謊誣告。

但檢察官會同法醫勘驗，確認鄭男下體確實有入珠，身上刺青也與幼女描述相符，加上醫院驗傷證實幼女下體有陳舊性撕裂傷，而30歲的單親媽媽另有男友，正常情況下，應該不會與60歲的鄭男同時交往，因此不採信鄭男辯詞，依對未滿14歲強制性交、強制猥褻等罪嫌將鄭男起訴。