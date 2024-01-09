看好藍委席次過半　盧秀燕：民眾心中萌生「換人做做看」的想法

▲盧秀燕今下午陪同廖偉翔掃街拜票。（圖／記者白珈陽攝）

記者白珈陽／台中報導

台中市長盧秀燕今（9）日下午陪同第四立委選區候選人廖偉翔掃街拜票，她認為這次選情很緊繃，候選人之間相當接近，因此最後一哩路要更加努力，爭取勝選；她也說，民眾對於現任立委到了中央是否真的做到監督、為民喉舌的角色有所疑慮，逐漸產生「換人做做看」的想法，加上藍營的候選人條件優秀，看好藍營這次能夠拿下過半席次。

盧秀燕表示，中部是南北交會的地方，不管是藍綠或是選民都很多樣性，彼此都很接近，因此最後一哩路要更加努力，來爭取勝選，這也是為什麼這禮拜她一直請假，一直將時間配給候選人，目的就是要爭取勝選。

媒體問盧認為台中藍營8席次可以拿下幾席？盧說，她認為這次立委應該可以過半，這次情勢好轉有幾個原因，一方面是藍營候選人條件很好，年輕有為；第二個則是，現任的立委讓民眾有點失望，例如有關高端疫苗、巴西蛋、開放萊豬進口等問題，讓民眾對於現任的國會議員，是否到中央之後真有發揮監督或是為民喉舌的角色，有所疑慮。

▲盧秀燕看好這次藍營立委席次過半。（圖／記者白珈陽攝）

盧說，她認為民眾心裡可能產生一個想法，「我投票給你就是請你到中央去監督，為民把關，結果反而護起航來、或不聞不問」，就會想說要換人做做看，對於這次立委選舉她自己是審慎樂觀。

廖偉翔表示，他認為這次選舉非常有機會、有希望，他從一開始大家的不看好，到最近高端解密之後，一步一步有話題，也有很多民眾的期待在他身上，他認為這個選區是很關鍵的一席，希望可以一次衝過去，翻轉台中、翻轉台灣。