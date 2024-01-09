學術探測衛星變飛彈威脅？　陸軍事專家驚「好無知」還原發射過程

▲「中國發射衛星」警報狂響！PTT洗版狂問：為啥飛彈沒警報。（圖／翻攝PTT）

記者任以芳／北京報導

國防部今（9）日下午緊急發布「國家級警報」，內容一開始稱大陸於15:04發射衛星（實際15:03），已飛越南部上空，最終我國防部道歉澄清。大陸軍事專家宋忠平稍早接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問指出，大陸每年至少發射幾十多次衛星，成功率幾乎是100%。今天發射的還是科學探測衛星，不是軍事衛星，這是公開的訊息和基本常識，希望民進黨「無知」的操作，台灣民眾懂得分辨「謠言止於智者」。

國防部今首次發布防空警報，還一連發出三次「國家級防空警報」，內容顯示「中國已於15:04發射衛星（實際時間15:03），已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人於處理」，但英文版卻是「missile（飛彈）」，引起國人疑慮恐慌。國防部之後快速澄清，英文用語因疏忽未同步更新原系統用字，沒有精準表達發射物是衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。

針對如此戲劇性轉折，大陸軍事專家宋忠平稍早接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問也感到不可思議。他首先指出，「中國大陸航天這些年為了科技進步，不斷進行科學衛星的發射，今日發射的這顆衛星是科學探測衛星，並非是軍事衛星，這是一個基本的常識。」

▲大陸今日發射長征火箭，將探針衛星送往軌道。（圖／翻攝新華社）

宋忠平也直言，「民進黨借題發揮，只要和中國大陸有關，炒作為『中國威脅論』，尤其是在台灣選舉時刻，就是為了煽動台灣內部民意，強化大陸軍事威脅論，本身就是無稽之談。」

另，我國防部簡訊刻意指出「請民眾注意安全，若發現不明物體，通報警消。」對此，宋忠平也清楚解釋大陸發射衛星前置作業。目前大陸發射衛星基地有文昌、西昌、酒泉、太原，每次彈道發射都有嚴密的提前規劃與計算，就算濺落在一些山區也都會引導，絕對不會讓火箭的殘骸落在人口密集的地方。

宋忠平也說，大陸發射衛星技術非常的成熟，就算飛越台灣上空也不可能失敗。運載衛星的火箭分為一級、二級、三級殘骸，經過計算會在某一個區域墜落，絕對不會無序墜落，更何況大陸發射衛星技術成功率非常高。

▲ 2024年各國發射衛星表，大陸早就公開整年度發射計畫行程 。（圖／翻攝 維基百科）

「民進黨小題大作，借題發揮！」宋忠平也諷刺，「現在台灣13號馬上就選舉，選舉之前，一切中國大陸相關的行為都會被民進黨拿來炒作，就是一種無知的體現，對中國的運載火箭發射體系沒有完整的瞭解。」

宋忠平進一步說，民進黨對於大陸航天的能力缺乏應有的信心，就是為了炒作而炒作，大陸每年有幾十次衛星發射，累積這次是第506次圓滿完成發射，無論是衛星本體，還是運載火箭的一級、二級、三級殘骸，都沒有對地面和海上造成任何的傷害，顯示大陸有足夠的管控的能力。

「民進黨罔顧事實，罔顧科學，指責科學實驗衛星是軍事目的，甚至不斷製造各種各樣的謠言。」宋忠平也感嘆，「政治謠言別有用心，民進黨只是借此造勢，為選舉無所不用其極的說謊，外界都明白其目的為何，相信台灣的老百姓也能明白『謠言止於智者』。」