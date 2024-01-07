　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

外送員爸收博恩5萬小費！女兒陳愷寧「扮貓女復出」選民送熱茶應援

▲▼ 。（圖／翻攝自陳愷寧FB）

▲陳愷寧復出，站街頭拜票。（圖／翻攝自陳愷寧FB）

記者施怡妏／綜合報導

2024大選倒數1周，新北第9選區台灣維新候選人陳愷寧，因外送員爸爸事件暫停一周選舉行程，昨（6）日復出，戴上貓耳朵的髮箍，裝扮成「貓女」，在捷運頂溪站拜票、發文宣，許多支持者到場力挺，還有人送上熱茶暖心打氣，她也表示會加緊腳步努力衝刺，絕不放棄。

陳愷寧昨日晚上戴上貓耳朵髮箍，手上套著貓肉球手套，穿著白色背心與白色長褲，現身捷運頂溪站拜票，不少支持者到場力挺，怕她著涼還特地送上熱茶，還有人手寫加油信為她應援，「真的非常的感動，非常的感激，也讓我知道自己絕對不能放棄」。

親和力十足的陳愷寧，在貼文中曬出多張與選民的合照，大選剩下1周，她替自己加油打氣，會加緊腳步努力衝刺，讓更多人看見她的理想、努力和踏實，「希望我們可以一起改變這座城市，一起改變未來」。

這次是陳愷寧二度爭取新北第9選區立委席次，她上屆雖未當選，但曾發文感謝「4881位支持者投票給我，讓我們看見藍綠以外的希望」。她過去長期參與許多體制外的陳抗、遊行、倡議，希望透過參選，進入體制內，將議題推廣得更遠。

她點出永和的5個問題，包含交通擁塞混亂、停車位不足、經濟差難就業、人口外流嚴重、房價不合理上漲。因此也提出6大政見，包括串聯中永和商業圈、河堤外立體停車場、垂直都市計畫、錢權留用地方、重建人本交通、支持醫療人權。

ET快訊
日本強震「大片海床露出」！　陸地變多了
女大生聖誕節墜樓遺體破碎！父母心痛求修復　背後故事鼻酸
超級星期天／藍綠白決戰高雄　侯爭非綠選民、賴喊百萬票、柯拚突
海保機3人死因出爐！最年輕隊員「原定近期辦婚禮」　與愛妻永別
大馬裸女遭「塞桶棄屍」！　頭顱、四肢失蹤
台中屁孩不爽進警局　丟汽油燒警車
3縣市「亮低溫燈10°C↓」　迎戰冷氣團連凍3天
林靖恩砸飯店突爆「身上只剩200元」！　連發詭異PO文

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

柯稱侯「猴子上樹就知屁股紅」　趙少康酸急了：哭解決不了問題

揭《在路上》隱藏大彩蛋　他諷：難怪賴清德一路上這麼開心！

外送員爸收博恩5萬小費！正妹候選人「扮貓女復出」選民送熱茶應援

曝柯文哲支持者就是「選爽的」　她示警：這股力量會延續到2026

批柯文哲切割毫無誠信　賴清德競總：民眾黨內還有多少馬治薇？

鄒開蓮「動員召集預告書國家危急」　網笑：行之有年不懂就問！

超級星期天／藍綠白決戰高雄　侯爭非綠選民、賴喊百萬票、柯拚突圍

作家揭「政黨輪替」口號迷思　「排骨飯非米其林就吃酸敗菜飯？」

選前黃金周陪顏寬恒拜票　盧秀燕：我是最配合的助選員

蔡英文被賴清德丟包海邊？　導演羅景壬親解釋3原因

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

王心凌x周深唱跳《睫毛彎彎》　突演小劇場：我們是敵人XD

妹子開箱懶人紋眉貼紙　把毛全剃了...成果超意外

男大生遭「冰錐插入頭骨」亡 瞬間倒地驚悚影片曝

女鑰匙鎖車廂求助車行稱弱女子　見面後老闆靦腆笑：很漂亮捏！

3歲就能知道智商高低？　愛搞破壞→動手能力強

柯稱侯「猴子上樹就知屁股紅」　趙少康酸急了：哭解決不了問題

揭《在路上》隱藏大彩蛋　他諷：難怪賴清德一路上這麼開心！

外送員爸收博恩5萬小費！正妹候選人「扮貓女復出」選民送熱茶應援

曝柯文哲支持者就是「選爽的」　她示警：這股力量會延續到2026

批柯文哲切割毫無誠信　賴清德競總：民眾黨內還有多少馬治薇？

鄒開蓮「動員召集預告書國家危急」　網笑：行之有年不懂就問！

超級星期天／藍綠白決戰高雄　侯爭非綠選民、賴喊百萬票、柯拚突圍

作家揭「政黨輪替」口號迷思　「排骨飯非米其林就吃酸敗菜飯？」

選前黃金周陪顏寬恒拜票　盧秀燕：我是最配合的助選員

蔡英文被賴清德丟包海邊？　導演羅景壬親解釋3原因

基隆港貨輪走私230隻動物+植株　4男半夜摸黑搬貨遭逮

新年又見驚喜　台南山上花園水道博物館野兔現身吸睛

柯稱侯「猴子上樹就知屁股紅」　趙少康酸急了：哭解決不了問題

失智婦「找兒子」寒夜借宿土地公廟　警帶返所助返家

「舒緩肩頸痠痛」用吃也可以！營養師推「3大營養素」：巧克力也行

揭《在路上》隱藏大彩蛋　他諷：難怪賴清德一路上這麼開心！

社群聊天室PO「問卷」惹議　彰基院長告醫師勝訴　

雪白布偶貓養一年「整隻變烤焦麵包」　黑黑一坨嚇到主人：仙氣呢

林依晨光腳拍年曆超萌　「金鐘新人」林奕嵐工作滿檔竟喊：好孤單

女大生聖誕節墜樓遺體破碎...父母心痛求助修復　背後故事更鼻酸

什麼! 千元有找? 不沾手不費力拖把 超值8件組帶回家

政治熱門新聞

李艷秋「賴清德主打中國介選固守基本盤」　柯文哲已氣急敗壞

快訊／2024大選首起　柯文哲造勢場驚傳男子攜鎮暴槍到場

被嗆女兒白死　王婉諭：沒鎂光燈也從未停下腳步

柯文哲台中造勢湧5萬人　藍營小雞也來場外蹭人氣

藍綠桃園大拚場　賴清德中壢造勢湧入破10萬支持者

北票南補！　藍營「轟綠尊柯」催最後一波

侯友宜直球對決　要求公布高端合約

蔡英文造勢脫稿問支持者《在路上》觀看次數　「我覺得有人在騙我」

韓要挺柯票投侯康　柯：私下講的不一樣

賴清德《在路上》哏喊「不會把大家丟路邊」　拋3使命：絕不走回頭路

趙少康上《夜夜秀》　蔡正元讚：有本事

民進黨創黨元老力挺侯友宜！　轟賴清德「為政權不把人命當一回事」

103萬首投族成關鍵　關注低薪高房價與兩岸問題

喚起「討厭民進黨」　國民黨正面挑戰中共介選牌

更多熱門

相關新聞

鄒開蓮「動員召集預告書國家危急」　網笑：行之有年不懂就問！

鄒開蓮「動員召集預告書國家危急」　網笑：行之有年不懂就問！

國防部每年12月進行例行作業，會對納入年度動員召集名冊的「應召員」，遞送「動員召集預告書」，以便先期完成應召準備，也方便教召人員及僱主可預先進行相關工作的調配安排。不過，此措施卻遭到誤解，前Yahoo亞太區總經理鄒開蓮發文指，感受到國家處境危急。不過，許多網友回應，這在台灣行之有年，「後備軍人啊，懷疑啊，不懂就要問！」

作家揭「政黨輪替」口號迷思　「排骨飯非米其林就吃酸敗菜飯？」

作家揭「政黨輪替」口號迷思　「排骨飯非米其林就吃酸敗菜飯？」

蔡英文被賴清德丟包海邊？　導演羅景壬親解釋3原因

蔡英文被賴清德丟包海邊？　導演羅景壬親解釋3原因

李艷秋「賴清德主打中國介選固守基本盤」　柯文哲已氣急敗壞

李艷秋「賴清德主打中國介選固守基本盤」　柯文哲已氣急敗壞

喚起「討厭民進黨」　國民黨正面挑戰中共介選牌

喚起「討厭民進黨」　國民黨正面挑戰中共介選牌

關鍵字：

2024總統大選立委候選人陳愷寧新北第九選區台灣維新

讀者迴響

熱門新聞

捕獲野生男星市場擺攤賣雞腿

工程師屁股滲血2年！一脫褲「掉出整串蓮霧」　屎都出不來

彌月禮「1驚喜」難處理　全場認同

尼克妹藏臉5年「公開真面目」！

2024上半年「財運最好」3大星座

今雨區擴大！　挑戰「強烈冷氣團」跌破10℃時間曝

只有今天！超商飲品「買10送10」爽喝

日航班機相撞　「8分鐘震撼影片」曝光

人氣女優香水純拋震撼彈　將無限期停工

主管休育嬰假前性侵女下屬：給我當獎勵

連2波降溫「探11度」！冷氣團最強時間出爐　投票日2地有雨

國一北上晚間嚴重車禍！1人噴飛倒地

男大生遭「冰錐插入頭骨」！瞬間倒地影片曝

國一晚間轎車翻覆！32歲男「腦組織外溢」亡

嫩妹吃火鍋「拔陰毛丟鍋裡」　敲詐3倍賠償

更多

最夯影音

更多
高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝
趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

趙小僑女兒被蚊子叮「腫成大小眼」　重感冒無奈隔離：聽寶寶哭著找媽媽..

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

深夜詭傳敲打聲嚇哭嬰...　竟是阿北「湯匙敲牆求救」

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

張誌家2任前妻相擁而泣　互相拍背安慰感人畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面