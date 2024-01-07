外送員爸收博恩5萬小費！正妹候選人「扮貓女復出」選民送熱茶應援

▲陳愷寧復出，站街頭拜票。（圖／翻攝自陳愷寧FB）



記者施怡妏／綜合報導

2024大選倒數1周，新北第9選區台灣維新候選人陳愷寧，因外送員爸爸事件暫停一周選舉行程，昨（6）日復出，戴上貓耳朵的髮箍，裝扮成「貓女」，在捷運頂溪站拜票、發文宣，許多支持者到場力挺，還有人送上熱茶暖心打氣，她也表示會加緊腳步努力衝刺，絕不放棄。

陳愷寧昨日晚上戴上貓耳朵髮箍，手上套著貓肉球手套，穿著白色背心與白色長褲，現身捷運頂溪站拜票，不少支持者到場力挺，怕她著涼還特地送上熱茶，還有人手寫加油信為她應援，「真的非常的感動，非常的感激，也讓我知道自己絕對不能放棄」。

親和力十足的陳愷寧，在貼文中曬出多張與選民的合照，大選剩下1周，她替自己加油打氣，會加緊腳步努力衝刺，讓更多人看見她的理想、努力和踏實，「希望我們可以一起改變這座城市，一起改變未來」。

<br>

這次是陳愷寧二度爭取新北第9選區立委席次，她上屆雖未當選，但曾發文感謝「4881位支持者投票給我，讓我們看見藍綠以外的希望」。她過去長期參與許多體制外的陳抗、遊行、倡議，希望透過參選，進入體制內，將議題推廣得更遠。

她點出永和的5個問題，包含交通擁塞混亂、停車位不足、經濟差難就業、人口外流嚴重、房價不合理上漲。因此也提出6大政見，包括串聯中永和商業圈、河堤外立體停車場、垂直都市計畫、錢權留用地方、重建人本交通、支持醫療人權。