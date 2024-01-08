和侯康全台車掃　朱立倫：與2022桃園一樣民眾期望變天的感覺回來了

▲朱立倫說，和侯康及各縣市立委進行車隊掃街，從民眾主動熱情反應情況來看，2022桃園市長選舉「變天」的感覺回來了。（圖／記者楊淑媛攝）



記者楊淑媛／桃園報導

2024選戰倒數，國民黨桃園挺侯康立委全壘打勝利大會，8日在中壢區綠光花園舉行。黨主席朱立倫向桃園支持者信心喊話指出，連日來，他南北奔波帶領候康和各縣市立委進行車隊掃街，從民眾主動熱情反應情況來看，2022年桃園市長選舉「變天」的感覺回來了，請大家集中選票支持侯康配、桃園市6席立委全壘打，桃園贏，國會就會過半。

朱立倫說，從台南等地掃街，看到很多從家裡或店面跑出來的熱情民眾，表達支持，讓他感受到2022年桃園市長選舉選前與張善政掃街一模一樣氣氛，由民眾熱情的反應，他深刻感受民眾期待「民心思變」！

▲藍軍桃園挺侯康立委全壘打造勢。(圖／記者楊淑媛攝）

朱立倫批評，民進黨執政「吃銅、吃鐵、吃台灣、吃百姓」國家無法安全、社會無法安定，這一場選舉非常重要，籲請桃園人集中選票支持侯康配，支持國民黨提名的區域和不分區立委，讓桃園市六席立委揮出全壘打，只要桃園贏，國會就會過半。

議長邱奕勝指出，今天出席的社團及所有鄉親並沒有分顏色，大家站出來就是為了台灣的將來，現任3位立委表現有目共睹，還有3位年輕立委候選人，代表年輕出頭天，請大家用選票，一起來當他們的後盾及靠山。

國民黨桃園挺侯康立委全壘打勝利大會，出席社團包括農漁會、勞工、青年、社團、守望相助、民防、義警消、義交、義刑、後備、宗教寺廟、里長聯誼會、婦女等各界社團成員共2000餘人。

國民黨提名的六位立委候選人邱若華、涂權吉妻子鍾淑娓、牛煦庭、呂玉玲、魯明哲、萬美玲輪番上場發表政見，爭取支持。包括：國民黨桃園市黨部主委黃敏恭以及議長邱奕勝帶領副議長李曉鐘、議會黨團總召梁為超、執行長徐玉樹，市議員吳嘉和、周玉琴、凌濤、吳進昌、張碩芳、楊朝偉、徐其萬、舒翠玲、孫韻璇、錢龍、張桂綿、牛煦庭、陳韋曄、黃婉如、王仙蓮等黨籍市議員出席。