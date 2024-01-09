連收4則「國家級警報」！　一票嚇壞：還以為地震

▲國家警報。（圖／記者曾筠淇翻攝）

記者曾筠淇／綜合報導

稍早突然發布「國家級警報」，內容提到「〔防空警報〕中國於15:04發射衛星，已飛越南部上空，請民眾注意安全。若發現不明物體，通報警消人員處理」。通知曝光後，隨即引發網友熱烈討論。

有網友就在臉書社團「爆廢1公社」上轉貼國家警報，直呼「啥鬼？」底下不少網友也留言討論，「要打仗的節奏嗎」、「對啊！嚇死了，阿共打過來了嗎」、「我也有」、「要選舉」、「衛星而已不是飛彈」、「嚇死」、「還以為地震」。

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其中還有網友不只收到一封通知，「兩發」、「我連續兩次收到」、「原來你是國家特別關照人員」、「我也有，而且三次」。甚至有人貼出截圖，透露自己收到4則警報。

▲有網友收到4則通知。（圖／翻攝自Facebook／爆廢1公社）

國家級警報發出後，大陸官媒《央視》隨即發出快訊，稱9日下午3時03分，成功使用「長征二號丙運載火箭」，將「愛因斯坦探針衛星」發射升空。

針對警報，國防部表示，9日15時03時許，中共於四川西昌衛星發射中心，執行長征系列運載火箭搭載衛星發射任務。該火箭飛行路徑非預警飛越我本島南部上空，高度位於大氣層外。國軍運用聯合情監偵系統，周密掌握相關彈道動態、軌跡等資訊，並啟動空中威脅告警系統，以簡訊通告民眾提高警覺。

國防部強調，惟簡訊英文用語，因疏忽未同步更新原系統用字、精準表達發射物係衛星而非飛彈，國防部向社會大眾致歉。