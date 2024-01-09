下班只想躺平！女抱怨坐辦公室變醜變胖　上萬網共鳴：我也是





▲女子抱怨上班族生活，引發網友共鳴。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

美國路易斯安那州一名剛畢業的女子抱怨，朝九晚五的上班族生活讓她變得「又胖又醜」，因為每天上班疲於奔命，下班後根本沒力氣運動或做任何事，只想躺在沙發上吃垃圾食物、追劇，影片發布後獲得許多上班族共鳴。

23歲女子吉德羅茲(Suzi Guidroz)自從2022年12月從佛州大學畢業後，時常在TikTok上與大家分享她畢業後的生活，近來她突然拍片抱怨，當了一陣子朝九晚五的上班族後，發現辦公室生活讓她變得又胖又醜。

吉德羅茲表示，「在辦公室坐了一天以後，我最不想做的事情就是運動，照顧我的身體，我只想吃速食，這樣不行嗎」。她坦承，不好的生活習慣，造成她最近出現便秘問題，她也知道為了健康應該要去運動，「可是我每天下班後就只想躺平，什麼都不想做好嗎」。

吉德羅茲的影片曝光後獲得82萬人次點閱，引發上萬網友共鳴，「真的，我開始上班後體重爆增十幾公斤」、「我和你一樣，每天做完工作只覺得累」。也有網友分享自身經驗，「這就是為什麼我每天早上5點跑健身房」、「所以我工作時會穿運動服，逼自己下班後去運動」。