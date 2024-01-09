客機掉艙門破大洞！　阿拉斯加航空證實：多架737 MAX 9硬體鬆動

▲ 阿拉斯加航空客機發生艙門脫落意外。（圖／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國阿拉斯加航空一架波音737 MAX 9客機5日發生艙門在高空飛走的恐怖意外，該公司稍早證實，技術人員發現部份同款飛機艙門區域出現「硬體鬆動」的情形。

阿拉斯加航空當地8日晚間在官網更新調查進度說明，目前仍在等待波音公司及美國聯邦航空總署（FAA）的最終文件，才能對該公司737 MAX 9機隊展開正式檢查程序，而維修技術人員開始為檢查做準備時進入「問題區域」，初步報告顯示，在部份飛機上發現硬體鬆動。

《路透》指出，所謂的「問題區域」指的就是事發的ASA1282航班在飛行中脫落的「內嵌式艙門」（door plug）。

▲ 阿拉斯加航空持續更新ASA1282艙門脫落事件最新進度。（圖／翻攝自阿拉斯加航空官網）

該公司表示，進入正式檢查程序後，所有飛機都會依照FAA與波音協商後提供的詳細說明進行徹底檢查，一切調查結果都會被充分解決至滿足該公司安全標準及FAA規定。

檢查程序還包括記錄所有發現並向FAA報告，阿拉斯加航空強調，完成上述步驟以前，不會有任何一架飛機恢復服務，「安全是我們的首要任務」，承諾將與FAA密切合作，採取必要措施以確保飛機適航性。

此前，ASA1282航班5日從奧勒岡州波特蘭國際機場起飛，不久後艙門爆裂飛走，迫使飛機掉頭緊急降落，美國監管機構因此暫時停飛171架安裝相同艙門的MAX 9客機。美國聯合航空（United Airlines）8日稍早也宣布，在多架停飛的MAX 9客機上發現有螺栓鬆動。