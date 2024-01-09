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好市多排骨驚藏刀片！衛生局派員稽查　最高可罰2億

▲▼網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文提到排骨藏刀片驚魂事件。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

▲網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文提到排骨藏刀片驚魂事件，北市衛生局表示，已派員前往稽查。（圖／翻攝自Costco好市多 商品經驗老實說）

記者林育綾／台北報導

美式賣場好市多(Costco)遭爆豬肋排藏刀片！民眾在臉書社團PO文驚呼，連續2塊排骨「都有刀片」甚至舌頭也被刺到。台北市衛生局表示，今（9）日已派員前往內湖好市多稽查，將針對分切情形、衛生環境、客訴處理等情形進行稽查並要求限期改善，若未改善，將依違反《食品安全管理法》處新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。

近有民眾在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」PO文爆料，從內湖好市多買的豬肋脇排，煮了一鍋蘿蔔排骨湯，沒想到女兒的舌頭竟被排骨上的刀片刺到，讓女兒當場大叫「「媽媽，排骨有刀片！」她不敢置信察看，一塊金屬硬生生的插在骨頭上，「真的震驚到不行！」

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而且刀片不只一片，後續女兒舀了第二碗湯，吃了第二塊排骨，驚覺又有刀片，而且「越來越大片」，讓她氣憤寫道，女兒已經10歲，警覺性很強，但「連續兩塊排骨、連續兩片刀片，我真心火氣很大！真的無法想像如果家裡有小小孩的家庭讓小孩入口這種刀片排骨會發生什麼事？」

對此，台北市衛生局食藥科科長林冠蓁表示，排骨上的刀片，很可能是在分切時不小心帶入而殘留；但如果是正常的分切製程，應該都會有風險管理，在最後階段會排除如刀片等危險物質的殘留。

林冠蓁說明，目前衛生局已派員前往內湖好市多稽查，瞭解案內產品是否為現場分切、來源廠商，是否使用鋭齒狀刀械分切豬肋骨、是否使用金屬檢測器檢測；以及食材內有無異物、環境衛生及客訴處理等情形，並要求限期改善，若未改善，將依違反《食品安全管理法》處新台幣6萬以上、2億元以下罰鍰。

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