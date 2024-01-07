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急吃粥趕上班！被男友嗆「有工作很囂張」委屈了　網見她1舉動不挺

▲生氣、脾氣、暴躁、吵架。（圖／CFP）

▲原PO不想在床上吃粥。（示意圖／CFP，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

「怎麼會有嘴巴壞到骨子裡的人！」一名女網友發文表示，男友雖從12月就沒工作，但她從未鄙視對方，還經常鼓勵。怎料日前她因為想坐沙發吃粥，加上趕著上班，就被男友說「你有工作就比較囂張啊？」讓她很傻眼，並把手上的排骨丟向對方。貼文曝光後，引發網友討論。

女網友在臉書社團「爆怨公社」上發文表示，男友從12月就沒工作，但她從未鄙視對方，還經常鼓勵，「叫他現在就好好休息，充實自己，運動、看書、做自己喜歡的事」。

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原PO日前得知男友要到她的住處，所以便熱了之前就熬好的排骨粥，後來眼看上班就要來不及，她便先挖了一碗要吃。這時，男友剛好進門，並坐在沙發上。

原PO因為覺得坐在床上吃粥不方便，所以便叫男友起身，說「我要坐沙發」。不料男友卻回，「你有工作就比較囂張啊？」

▲吵架,分手,煩惱,女人。（示意圖／視覺中國CFP）

原PO聽到後，把筷子上面的排骨丟向男友，說「我上班快來不及了，跟我有工作很囂張有什麼關係？」她自認並非男友口中的那種人，所以很火大，也覺得莫名其妙，只是男友當下卻立刻轉移話題，反控她「那麼大聲幹嘛」。

貼文曝光後，一票網友留言直呼，「台語有一句話叫見笑轉受氣（惱羞成怒）」、「自卑感作祟」、「分手吧」、「放生，不然留著過年發紅包嗎」、「他是不是自卑啊」、「情緒不穩定的男人」。

不過也有一票網友表示，「排骨丟誰的臉上都很不尊重人」、「下下回是丟整個鍋」、「往臉丟排骨，頗囂張的啊」、「可是排骨甩臉上，你兩位都不會分手的嗎」、「很配啊！兩人情商都很低」、「都在罵男的，所以丟排骨是合理的嗎」、「動手的是你欸」、「就算對方沒有失業，這個食物砸臉的行為也很侮辱人」。

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