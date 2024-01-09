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好市多排骨「驚藏刀片」！10歲女童舌頭遭刺傷　母氣炸：2塊都有

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▲好市多豬肋脇排的骨頭上插著金屬刀片，畫面令人吃驚。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

圖文／CTWANT

大賣場販賣各式商品，對一般家庭是很友善的購物地方。不過就有一名女網友反應，某日從美式賣場好市多買豬肋排回家燉煮排骨湯，結果10歲女兒吃排骨時，舌頭卻突然被刺到，吐出發現竟有「刀片」卡在骨頭上，讓女網友氣到發文提醒其他家長，要多加留意生鮮食材，並表示已經與客服反應，正在等對方回覆。

原PO在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文，表示自己在8日晚餐拿了日前從內湖好市多購買的豬肋脇排燉煮蘿蔔排骨湯，結果10歲女兒吃排骨時卻突然驚喊「排骨有刀片！」拿起來一看，骨頭上竟真的插著一塊銀色金屬，而且女兒舌頭還已經刺傷；而舀第二塊排骨時，再次發現還是有刀片插在骨頭上。

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女網友極度不滿表示，連續兩塊排骨、連續兩片刀片，讓她真心火氣很大，她也指出好險10歲女兒已經是個大小孩，警覺性很強，一發現不對就立馬吐出來，「真的無法想像如果家裡有小小孩的家庭讓小孩入口這種刀片排骨會發生什麼事？」

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▲金屬刀片害10歲童舌頭割傷。（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

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▲家長火大表示，「讓小孩入口這種刀片排骨會發生什麼事？」（圖／翻攝臉書／Costco好市多 商品經驗老實說）

同時，她也呼籲近日要去好市多消費的大家，尤其是家裡有小孩的爸媽，要注意家中已經買的食材，如正準備去補貨的話，「先不要買生鮮食材！」並透露自己驚與好市多客服聯絡反應，正在等待對方回電。

貼文一出嚇壞不少網友，同時大家也憤怒留言，「可以提告求償了！」「我也常常用那個煮湯欸，嚇死」、「一般肉品應該會過金屬檢測，刀片斷在骨頭上是真的誇張。在美國可能告到倒閉」、「賠錢囉！這是鋸台的鋸齒，鋸條捨不得換。鈍了之後就可能卡在骨頭上」、「還好小孩反應算快」、「這要通報衛生單位了吧？」

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