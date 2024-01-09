韓國瑜二度出手「棄柯投侯」　黃暐瀚曝選票回流關鍵：柯韓粉陷兩難

▲國民黨不分區立委候選人韓國瑜。（圖／記者游瓊華攝）

記者江采蓁／綜合報導

國民黨不分區立委候選人韓國瑜二度在造勢活動中表態「棄柯投侯」，呼籲韓粉要集中選票；而民眾黨總統候選人柯文哲則表示，這和韓國瑜私下講的不一樣，他知道韓是受到黨內壓力。媒體人黃暐瀚8日則在臉書指出，韓國瑜二度出手要拉韓粉回流，有沒有效果就要看「影響力」和「傳播力」，對於「喜歡韓國瑜又想投柯文哲」的人將是兩難。

黃暐瀚指出，韓國瑜出重手，呼籲柯文哲支持者，集中選票投國民黨「侯康配」，因為柯文哲「不會贏」。他認為，換做別人說這話，還沒那麼有說服力，但四年前萬人空巷的韓國瑜，確實理解什麼叫做「場子熱、不會贏」；而柯文哲回應，理解韓國瑜當國民黨不分區，必須配合黨操作棄保，但韓說「投柯不是好不好的問題，而是贏不贏的問題」，證明韓內心還是覺得柯比侯「好」，韓國瑜私下怎麼講侯友宜的？柯文哲不想公開說。

對此，黃暐瀚表示，這就是各自攻防、各自解讀，但韓國瑜兩度出手要拉韓粉回流是事實，有沒有效果，就看「影響力」跟「傳播力」。

影響力的部分，黃暐瀚質疑，是「韓粉直播主」喊「總統柯文哲、院長韓國瑜」有影響力？還是「韓國瑜」自己出面否認這樣的合作模式有影響力？而傳播力的部分，他直言，柯文哲和韓國瑜向來友好，「投柯挺韓」原本沒有衝突，但現在韓國瑜數度出面呼籲韓粉回挺國民黨總統候選人侯友宜，集中選票，「喜歡韓國瑜又想投柯文哲」的人，該怎麼取捨將是兩難，最後就看誰的傳播力比較強，能讓更多的韓粉聽見看見。

但黃暐瀚也提到，當然，選票還有民進黨支持者和民進黨總統候選人賴清德支持者，藍白以外的支持者，是不會管韓國瑜跟柯文哲怎麼說的。

黃暐瀚最後呼籲，「想投誰？想清楚，投下去，其實不用管結果」，因為結果不是誰可以論定的，結果，由選票決定。