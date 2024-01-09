傳愛澎湖36年！醫療奉獻獎得主韓國乾修士辭世　享年66歲

▲▼第31屆醫療奉獻獎得主，把生命最精華歲月都奉獻離島澎湖的66歲韓國乾修。（圖／羅東聖母醫院提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

第31屆醫療奉獻獎得主，把生命最精華歲月都奉獻離島澎湖的66歲韓國乾修士，於6日深夜蒙主恩召、安息主懷！目前韓國乾靈柩暫放聖母聖心堂，12日上午10時，假宜蘭聖嘉民朝聖地，舉行殯葬彌撒暨公奠禮，羅東聖母醫院表示，雖然韓國乾已到天主的身邊，但他曾經的足跡，會印記在曾經走過的每一段路及每一片土地上；曾經的陪伴，會烙印在每一位病友、家屬及同仁的心中。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅東聖母醫院說，韓國乾修士出生在一個虔誠的天主教家庭，雖然當初父母由大陸來到台灣投靠親友，但父母沒有因為經濟困頓而忽略孩子的教育，經常教誨韓修士要遵從教義，用心讀聖經，跟隨聖人的腳步，做對社會有意義的事。

1984年在恆春核能電廠服務的韓國乾參加「基督活力運動實習班」時，前往澎湖參與關懷活動，那天他隨同學們來到惠民醫院，除了關懷在這裡的復健長輩外，也學習在這裡服務付出不求回報的「聖嘉民精神」，當他看見當時在那裡服務的呂若瑟神父(第三十屆醫療奉獻獎得主)、何義士修士(第一屆醫療奉獻獎得主)，內心深受感動，是甚麼樣的力量，讓這些遠渡重洋來的外籍傳教士，不畏艱難辛苦、文化語言的不同，克服種種障礙，來到偏鄉離島醫療服務？而且這一做就是數十年？如此無私的奉獻精神撼動韓修士，他自問外籍神父、修士可以做，台灣人為何不能做？當下他在心中萌起了一個決定。

返台後他即刻和母親商量，要加入天主教靈醫會，跟隨會士們的腳步，到離島偏鄉做醫療服務。於是在1985年2月10日韓國乾結束核能電廠的工作，拜別父母、兄長，前往澎湖惠民醫院「望會」，學習「天主教靈醫會」的聖嘉民精神~「醫治病人 傳揚福音」。

到澎湖惠民醫院後，李智神父(第十一屆醫療奉獻獎得主)建議韓國乾繼續讀書進修，在台灣天主教牧靈中心兩年，因表現優異，到菲律賓學習語言、同時協助當地靈醫會所屬醫院復健的相關工作繼續一年多 ，受訓後大部分時間都在澎湖惠民醫院服務，早期的偏鄉離島醫療院所，因為人力缺乏因素，未強制規範須領有職能物理治療師者才能幫病患復健，因此韓國乾在澎湖惠民醫院，成了以院為家，終日鎮守醫院協助病患積極復健的最佳幫手。

就連1992年返台到聖嘉民啟智中心幫忙兩年，也是積極投入復健服務的工作，協助復健師每日陪同中心的學童復健，做孩子們最溫暖的陪伴者，因為中心的孩子與常人不同，在情緒管控上較容易因疼痛而抵抗，甚至拒絕復健，這時關心與陪伴就更顯得重要。

韓國乾的耐心獲得許多家長的肯定，中心的同仁更是感激，因為別人無法做的、做不來的、不願意做的，找韓修士準沒錯。另外他對於病患的復健很有想法與規劃，經常提醒啟智中心的同仁要如何做可以對學童更好，有時同仁忘了，他會在一旁不斷提醒，一直到同仁能完全落實為止，只要是對病人好的，韓修士都很堅持。所以他在隔年也獲得宜蘭縣政府表揚推行身心障礙「勁勇獎」的殊榮。

2000年韓修士發終身願，要將他的一生都奉獻給天主，期勉自己遵循聖祖的教誨，「服務病人就如同母親照顧自己的獨生子一樣」！



不論是在臺灣、菲律賓、或者離島澎湖，在天主教靈醫會的醫療體系裡，大家都知道如果病人有復健的任何困難，找韓國乾準沒錯，想一大清早就來復健，他願意犧牲睡眠每天早上六點準時打開醫院大門迎接病人，若有行動不便、交通不便無法到院及復健困難，他就前往居家服務協助復健，在當時應該是居家服務的先驅，所有的問題，他總是克服萬難，用盡心思就是要讓病人完成復健，早日行動便利。

復健的服務工作至今數十年，他多半時間都在澎湖，一待就是36年，協助復健師每天平均服務近90人次，每天工作12小時，隨傳隨到，經常耽誤用餐時間，身體疲累也從不喊苦，有時還要探訪社區獨居長輩。有一次遇見臥床許久身上長滿疽的阿公，他陪同李智神父，除了幫阿公清洗身體，連同住屋裡外都幫忙清掃，備妥生活物品，讓阿公有一個乾淨舒爽的居住環境。

還有一次他的母親到澎湖惠民看他，一位復健的阿嬤得知是他的母親，特別前來道謝，她說:「如果不是韓修士，我今天無法站立、更無法行走，謝謝你把這麼有愛心的兒子奉獻給天主，照顧我們」。

曾經擔心韓修士學習力不好、嘴拙而無法擔任神職人員的母親，聽了之後很是欣慰，特別叮嚀韓國乾要繼續幫助需要幫助的人。另外在惠民醫院復健13年的老病人，也常跟別人說：「我老公沒能來接我時，都是韓修士推我回家。」韓國乾話不多，他用具體的行動，延續神父們的腳步在澎湖離島偏鄉，默默做著照顧弱勢的醫療服務工作。



羅東聖母醫院表示，韓國乾還有另一個身份，就是醫院的救火隊，由於惠民醫院位於離島偏遠地區，醫院長年人力不足，每個角色都是缺一不可，一個蘿蔔一個坑。也因為人力的不足，當醫院缺了什麼執照，他就會回到台灣去取得執照，如：勞安、第一種壓力容器、丙種鍋爐、廢水、照服員…等，讓醫院不會有因缺人而困擾。

所以他身兼多職，除了是醫院的廢水負責人、照服員，還要擔任公關主任一職。最特別的是，當護理之家人力不足時，他馬上化身為看護，幫病人餵飯、翻身、換尿布，並且負責最沒有人想值的時段。當清潔人員休息時，他就會穿著他的圍裙，變成了醫院的清潔人員，打掃診間、醫院各角落、掃廁所以及倒垃圾等，樣樣上手。

之前疫情緊繃，需要醫院門口值班量體溫，但早上班是最沒人想去的，最後這個工作就落到了他的身上。先前義大醫院杜元坤院長來到澎湖義診時，都是利用假日到惠民醫院看診，那時他也是負責所有別人不做的行政工作，因此杜院長對他的願意以及付出的精神印象深刻。他曾開玩笑說道，先前募款活動開始時，有一天他在打掃廁所，外面有人喊著要採訪韓修士，但不知正在打掃的人就是他，在外等了好一陣子，而他也是做好所有工作後，才與他們相認，這就是他的精神，那裡有需要他就往那裡去，充份的體現出靈醫會服務的精神，一切「以病人為中心」。

因此他，除了2015年曾獲第三屆菊島詠善獎，更於2021年榮獲厚生基金會第三十一屆的醫療奉獻獎的肯定。最後縱使已纏臥病榻的他，仍心繫著募款及重建進度，希望趕緊為澎湖的長輩打造一個幸福又安全的長照家園，這就是貼心溫暖、總是為別人著想的他。