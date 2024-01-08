自行車系列＋雲端漫步路跑　太平山今年2體育活動評選過關　

▲▼太平山今年2體育活動申辦評選，過關的是「2024太平山自行車系列活動」及「2024太平山雲端漫步路跑活動」2項體育活動。（示意圖／農業部宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山今(2024)年體育活動受理民間團體申請，經專業委員評審後，通過2場次體育活動，分別為中華民國自行車騎士協會5月4日(六)辦理「2024太平山自行車系列活動」、宜蘭縣鐵人三項協會6月1日(六)辦理「2024太平山雲端漫步路跑活動」。

農業部宜蘭分署表示，評選過關之一的中華民國自行車騎士協會舉辦的「2024太平山自行車系列活動」，是從海拔300公尺的土場一路騎乘上爬至約1,900公尺的見晴懷古步道，路程雖然不長，但連綿不絕的爬升路段，深具挑戰性，主辦單位也規劃自行車賽、個人挑戰及電輔車趣味賽，讓民眾有不同的體驗。

另一過關的是宜蘭縣鐵人三項協會舉辦的「太平山雲端漫步路跑活動」，馬拉松路跑規劃自太平山莊出發，沿翠峰景觀道路跑至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2,000公尺之林道，沿線林木蓊鬱景緻秀麗，並時有雲霧繚繞，漫步穿梭於本路段，猶如於雲端漫步一般，更有跑者分享其因路跑而灼熱的身體被冰涼清新的山巒氣息所包圍，是路跑時的頂級享受，不容錯過的體驗。

基於活動安全及順利，活動日舉行一個月前將於太平山官網(https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp)、太平山FB粉專(http://www facebook.com/tps100.forest)公布園區路段管制情形，提醒入園遊客配合交通管制措施。活動詳情，請逕洽各主辦單位及所屬網站查詢。