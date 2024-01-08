　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

自行車系列＋雲端漫步路跑　太平山今年2體育活動評選過關　

▲▼太平山今年2體育活動申辦評選，過關的是「2024太平山自行車系列活動」及「2024太平山雲端漫步路跑活動」2項體育活動。（示意圖／農業部宜蘭分署提供，下同）

▲▼太平山今年2體育活動申辦評選，過關的是「2024太平山自行車系列活動」及「2024太平山雲端漫步路跑活動」2項體育活動。（示意圖／農業部宜蘭分署提供，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

太平山今(2024)年體育活動受理民間團體申請，經專業委員評審後，通過2場次體育活動，分別為中華民國自行車騎士協會5月4日(六)辦理「2024太平山自行車系列活動」、宜蘭縣鐵人三項協會6月1日(六)辦理「2024太平山雲端漫步路跑活動」。

▲▼太平山今年2體育活動申辦評選，過關的是「2024太平山自行車系列活動」及「2024太平山雲端漫步路跑活動」2項體育活動。（示意圖／農業部宜蘭分署提供，下同）

農業部宜蘭分署表示，評選過關之一的中華民國自行車騎士協會舉辦的「2024太平山自行車系列活動」，是從海拔300公尺的土場一路騎乘上爬至約1,900公尺的見晴懷古步道，路程雖然不長，但連綿不絕的爬升路段，深具挑戰性，主辦單位也規劃自行車賽、個人挑戰及電輔車趣味賽，讓民眾有不同的體驗。

另一過關的是宜蘭縣鐵人三項協會舉辦的「太平山雲端漫步路跑活動」，馬拉松路跑規劃自太平山莊出發，沿翠峰景觀道路跑至翠峰山屋折返，全程漫步於海拔2,000公尺之林道，沿線林木蓊鬱景緻秀麗，並時有雲霧繚繞，漫步穿梭於本路段，猶如於雲端漫步一般，更有跑者分享其因路跑而灼熱的身體被冰涼清新的山巒氣息所包圍，是路跑時的頂級享受，不容錯過的體驗。

基於活動安全及順利，活動日舉行一個月前將於太平山官網(https://tps.forest.gov.tw/TPSWeb/wSite/mp)、太平山FB粉專(http://www facebook.com/tps100.forest)公布園區路段管制情形，提醒入園遊客配合交通管制措施。活動詳情，請逕洽各主辦單位及所屬網站查詢。

ET快訊
客機破洞吸走iPhone！高空墜落剩44%電　網笑：真飛航模
國3留長長剎車痕！肇事駕駛抖喊：剎不住　21歲男遭夾斃
陸27萬粉網紅「死訊瘋傳」　團隊證實：他打架被打死
圍捕畫面曝光！　她遭波及無奈：撞爛了
T1外國球迷獻吻「手手偷抓奶」被女友打手！畫面全拍下
霸凌者當選模範生　校方回應了
霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學　竟當選模範生！導演怒：學校幫洗白

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

自行車系列＋雲端漫步路跑　太平山今年2體育活動評選過關　

台東在地企業回饋原鄉　捐贈達仁鄉衛生所全新救護車

為榮民眷寒冬送暖　環島手作饅頭來到台東

台灣線上農夫市集　「普利共好商城」年節優惠活動開跑

呷茂谷好柑情！2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

大武警校園反毒、識詐及交安宣導　提升學生防護意識

粒狀污染物防制新措施上路　各工廠應檢視設備是否符最新標準

20公升罈裝「金門高粱酒」限量銷售！電腦亂數抽9999位幸運兒

快訊／台南大內區夫妻騎車共乘　妻子不慎摔落跌斷右腳送醫

「埔里阿公」賴錦鏡父女籌建12年　炫寬愛心教養家園新院區終動土

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

母餵奶兒突嘴唇發紫！　衝派出所求助警CPR救回

自行車系列＋雲端漫步路跑　太平山今年2體育活動評選過關　

台東在地企業回饋原鄉　捐贈達仁鄉衛生所全新救護車

為榮民眷寒冬送暖　環島手作饅頭來到台東

台灣線上農夫市集　「普利共好商城」年節優惠活動開跑

呷茂谷好柑情！2024斗六茂谷柑節暨年貨市集　膨鼠森林公園登場

大武警校園反毒、識詐及交安宣導　提升學生防護意識

粒狀污染物防制新措施上路　各工廠應檢視設備是否符最新標準

20公升罈裝「金門高粱酒」限量銷售！電腦亂數抽9999位幸運兒

快訊／台南大內區夫妻騎車共乘　妻子不慎摔落跌斷右腳送醫

「埔里阿公」賴錦鏡父女籌建12年　炫寬愛心教養家園新院區終動土

快訊／彰化員林鐵皮倉庫火警！　焦黑「濃煙柱」狂竄

載兒滑下山坡「父離奇失蹤」找到了！　陳屍距事發地點500m遠深坡

王郁婷／桃色風波連環爆　掀開綠營「介選」遮羞布

演唱會輪番上陣炒熱觀光商機　高雄商旅趁勢開價百萬招租

遇飯店打掃「房間行李怎收拾」？員工傳授3原則　這東西必丟

中信銀「2023數位金融大調查」　逾8成民眾最在意交易安全

遭《紐時》告侵權！　OpenAI與新聞業者洽談　傳開價百萬美元起跳

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

汪小菲被酸「選女人沒品」　霸氣護台灣女友：你沒見過胡說什麼？

61歲女星「斷開32年家暴尪」找到幸福　放閃小6歲男友：最大的力量

【韓國高壓水槍】下單現折300！一機多用 完勝各種汙垢！

地方熱門新聞

王金平、邱毅站台力挺李全教

獨／穿夾腳拖登山　男子摔斷腿

陳其邁：選舉不是實驗不能重來

選戰衝刺過世父親老同事助選送暖姚正玉

20公升罈裝金門高粱限量賣！抽9999位幸運兒

震撼空拍曝！賴清德高雄造勢人潮溢出

柯文哲、侯友宜相隔一條街互拚人氣

馬文君點必勝達摩左眼珠祈求五連霸

直擊柯文哲瑞豐夜市拜票！粉絲暴動了

選前黃金周！林右昌基隆助陣鄭文婷

5千人10分鐘拔光3萬條蘿蔔　畫面震撼

新北三峽居住新境界　7439戶受益迎來污水接管

南投13衛生所　去年起免費心房顫動篩檢2萬人

新選擇！越南餐廳首度推年菜預購　圍爐主角竟是肉粽

更多熱門

相關新聞

前往聖母、博愛醫院要小心　科技執法春節後將開罰

前往聖母、博愛醫院要小心　科技執法春節後將開罰

宜蘭羅東聖母、博愛醫院周邊，常有違規停車和人車爭道，及影響救護車通行情形，每月交通違規達上千件，警方選定羅東南昌街、清潭路口為宜蘭科技執法第11處，原規劃今（2024）年元旦啟用，因地方要求在行人穿越線下鋪上綠底，讓駕駛人能更清楚辨識，宜縣府交通處也同意配合調整，警方原則上會在春節後執法。

跨年3天2夜「包棟民宿9萬」！竟給一大包雞屁股

跨年3天2夜「包棟民宿9萬」！竟給一大包雞屁股

宜蘭縣獲金馨獎優等獎+性別平故事獎雙肯定

宜蘭縣獲金馨獎優等獎+性別平故事獎雙肯定

奧運人妻車禍亡　肇事駕駛是冠軍老公　

奧運人妻車禍亡　肇事駕駛是冠軍老公　

男與2房仲金錢糾紛　空氣槍洩憤

男與2房仲金錢糾紛　空氣槍洩憤

關鍵字：

宜蘭太平山今年2體育活動評選過關自行車路跑

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

救護車鳴笛「轎車不讓路」　患者過世

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

富商飯局大亂鬥！　帝寶名媛李珍妮嗆前主播「做雞的」

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面