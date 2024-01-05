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前往聖母、博愛醫院要小心　宜蘭第11個科技執法春節後開罰

▲▼羅東博愛醫院、聖母醫院前路段的南昌街、清潭路口，是宜蘭科技執法第11處地點。（圖／記者游芳男攝，下同）

▲▼羅東博愛醫院、聖母醫院前路段的南昌街、清潭路口，是宜蘭科技執法第11處地點。（圖／記者游芳男攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

宜蘭羅東聖母、博愛醫院周邊，車流量龐大，常有違規停車和人車爭道，及影響救護車通行情形，每月交通違規達上千件，為此，宜縣警局選定羅東南昌街、清潭路口為宜蘭科技執法第11處，原規劃今（2024）年元旦啟用，因地方要求在行人穿越線下鋪上綠底，讓駕駛人能更清楚辨識，宜縣府交通處也同意配合調整，警方原則上會在春節後執法。

▲▼羅東博愛醫院、聖母醫院前路段的南昌街、清潭路口，是宜蘭科技執法第11處地點。（圖／記者游芳男攝，下同）

宜蘭縣警局基於羅東聖母、博愛醫院及周邊的開元果菜批發市場、羅東國小附近，車流量大且常每月高達上千件違停，為改善交通瓶頸，經會同縣府交通處、羅東鎮公所等單位會勘後，決議羅東南昌街、清潭路口（即羅東博愛醫院與聖母醫院前路段）為第11處科技執法地點。

科技執法是透過AI偵測及車牌辨識等系統，全天偵測路口違規車輛資料，宜縣警局是2022年8月在宜蘭市舊城南路、中山路口設置宜縣第1處科技執法，11月在宜蘭市、羅東鎮、頭城鎮、蘇澳鎮、礁溪鄉與三星鄉增設9處，共10處科技執法，截至今（2023）年12月下旬，取締總件數7萬9292件，較未採用科技執法前下降了20%左右。

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