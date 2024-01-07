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社會 社會焦點 保障人權

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證　綠夫心碎提告

情侶,夫妻,性愛,床,外遇,劈腿,婚外情,出軌（示意圖／CFP）

▲人妻與自稱的「弟弟」全裸相擁躺床，被兒子目睹。（示意圖，非本案當事人／CFP）

記者黃資真／高雄報導

高雄一名人夫與妻子因故分居，某日因兒子想見媽媽，載著他前往妻子住處，兒子上樓後卻發現媽媽半裸與自稱「弟弟」的裸男抱在一起，人夫透過兒子得知此事氣炸質問，妻子雖辯稱是找對方來修理平板，不過人夫在垃圾桶找到沾有精液的衛生紙，外遇罪證確鑿，憤而提告求償。橋頭地院判賠12萬元為適當。

人夫阿弘（化名）指控，妻子小玲（化名）自2020年7月獨自遷出2人住處，自此處於分居狀態，兒子則與自己同住，2021年2月15日，兒子表示想跟媽媽見面，阿弘遂騎車陪同前往，抵達後兒子先上2樓，竟目睹媽媽與稱呼為「弟弟」的陌生男子在床上裸身擁抱。

小玲見狀急忙把兒子推走，並要求他立刻跟阿弘離開，因此兒子下樓表示要離開，但在騎車返家路上，兒子想了想還是決定說出一切，阿弘聽聞隨即騎車折返，並在門口遇到正要離開的「弟弟」，正好出現的小玲上前解釋這位「弟弟」是她找來幫忙修平板電腦，為了證明清白，還讓阿弘上樓看。

未料小玲此舉卻賞了自己一巴掌，阿弘環顧房間內部根本沒有平板電腦，反而在垃圾桶內找到疑似沾有精液的衛生紙團，準備拿走時小玲慌忙阻止，雙方更發生肢體衝突，事後阿弘提告妻子侵害配偶權，求償50萬元。

小玲審理時堅稱自己沒有外遇，反控阿弘灌輸兒子有關她的負面形象，離間母子關係，使兒子杜撰荒唐而誇張事實，主張駁回。

法官根據兒子在離婚、個資法等訴訟中的證詞，均指出他在2樓看到媽媽下半身赤裸、男子全身脫光抱在一起，男子看到還急著拉棉被蓋身體，媽媽則是將他推出門，稱要工作要他回家，之後便發生爭執的過程，依社會一般通念，已婚之人與異性朋友間衣衫不整在床上摟抱，難認係出於一般友情而為之，足認小玲與「弟弟」間有超越一般友誼之關係。

此外，小玲曾出庭表示跟兒子的關係不是很好，因為阿弘很少讓他們聯絡，也不太能跟他講話，但兒子還是會想來找她玩，如果可以的話，想要多見見兒子，可見母子倆的感情雖因聚少離多而不如以往，但至少在事發當日，兒子仍主動要求去找媽媽玩，且小玲亦有高度意願與兒子保持聯繫，故兒子應不至於有虛構事實、誣陷之動機，因此不採信小玲辯詞，判賠12萬元為適當，可上訴。

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