日媒關切「如果國會沒過半？」　賴清德：我沒有其他選擇

▲民進黨總統候選人賴清德。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／嘉義報導

民進黨總統候選人賴清德今（9）上午出席在台北市舉行的「2024總統副總統暨立委選舉選前國際記者會」，面對外媒關切國會若未過半會有何影響，賴直言，身為民進黨主席、總統候選人，「我沒有其他選擇，我就是要全力以赴，不僅僅總統、副總統要高票當選，國會一定要過半」，也會將其衝擊和影響報告給全國民眾，爭取認同與支持。

有日本媒體關切，中國解放軍在東海實施實彈射擊，是否認為這是中國介選？另外若立法院國會未過半，且賴清德當選總統，這對他施政上會有什麼影響？

對此，賴清德回應，每次台灣大選，中國都會介入，但這一次是最嚴重，除了文攻武嚇、經濟手段、認知作戰、假消息，還有威脅利誘等等，可以說是無所不用其極，在這次的選舉裡面，中國明顯利用「戰爭與和平」企圖影響這場選舉，來建立一個親中的政權，所以，台灣人民會意識到中國這個企圖，會用手中神聖的選票，發揮民主的力量，阻止中國的介入。

賴清德直言，因為如果中國介入成功，中國指定誰、支持誰，誰就當選的話，台灣的民主就蕩然無存了，台灣人就不是在選總統，而是在選特首，就會跟香港一樣。

此外，賴清德說明，他前後曾任4屆立委，也擔任黨團幹事長，知道朝小野大國政推動不易，台灣自從總統直選以來，經歷李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文4任總統，就只有第一次政黨輪替時朝小野大，當時他擔任黨團幹部，所以國政推動非常不容易，當台灣好不容易要與美國進行軍事採購，但國民黨主導的國會，前後在程序委員會阻擋69次，不讓該案列入議程，最終該案無疾而終。

賴清德強調，身為民進黨主席、總統候選人，「我沒有其他選擇，我就是要全力以赴，不僅僅總統、副總統要高票當選，國會一定要過半」，也會把國會如果沒有過半，對台灣的衝擊和影響報告給全國民眾，爭取他們的認同和支持。