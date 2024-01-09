酒精阻升官路！　陸6名「一把手」官員黨校喝酒1人猝死

▲青海6名幹部在黨校宿舍開小差喝酒，一名準備升官的官員猝死房內。（圖／翻攝央視，下同）

記者魏有德／綜合報導

青海6名官員2022年在省委黨校受訓期間，於學員宿舍1218房間內「開小差」聚餐，期間喝光7瓶白酒，隔日，被認為是政壇明日之星，等待提拔的海北藏族自治州委書記多杰被發現猝死，陳屍在房內，引起中共中央紀委注意，派專責小組調查其嚴重違反中央八項規定之問題。

《央視》昨（8）日推出《強化正風肅紀》節目，揭露整起事件多處細節。據影片旁白介紹，這6名單位「一把手」官員房間內聚餐，主要是祝賀多傑和另一名幹部被確定為擬提拔考察人選。

時間回到2022年12月11日晚間，時任青海省秘書長師存邀約省農業農村廳黨組書記、廳長李青川，省文化和旅遊廳黨組書記、廳長王學文，海北藏族自治州委書記多杰，省國有資產監督管理委員會黨委書記、主任洪濤，省交通控股集團有限公司黨委書記、董事長陶永利，在黨校宿舍聚餐飲酒。

當晚，師存武利用職物之便，要求食堂為其提供並安排公務車運送菜餚，並由李青川提供8瓶白酒，6人共飲盡7瓶。隔日，師存武因酒醉缺席相關會議，多杰則是在宿舍內被發現已死亡。

經調查，這6名幹部自2011年起，透過工作上的交集發展成為一個「小圈子」，就在2022年8月，青海省領導班子換屆考察期間，這6人便互相推薦，形成職務上的利益集團。

最終，師存武被開除黨籍、公職；李青川留黨察看二年、政務撤職，另發現其餘違紀違法問題，已採取留置措施；王學文撤銷黨內職務、政務撤職；洪濤、陶永利留黨察看一年、政務撤職。

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