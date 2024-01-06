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快訊／中共氣球四度飛越台灣　國防部：目的是以灰色地帶擾我民心

▲▼國防部公布2024年01月05日共軍進入台海周邊空域活動是示意圖。（圖／國防部提供）

▲國防部公布2024年01月05日共軍進入台海周邊空域活動示意圖。（圖／國防部提供）

記者蘇晏男／台北報導

國防部今（6日）公布的共軍進入台海周邊動態，顯示一枚中共空飄氣球飛越台灣本土上空，是今年第4度。國防部指出，經分析研判，近期偵獲空飄氣球，主要目的是以灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響我民心士氣；另經彙整氣球近期飄移路徑，已對多條國際航道安全造成嚴重威脅，國軍第一時間，通報民航單位適切應處，也譴責中共漠視飛航安全，置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧。

2024年元旦至今，國防部每天都偵獲中共空飄氣球越海峽中線，且有4天飛越台灣本島上空。國防部6日表示，經彙整其近期飄移路徑，已對多條國際航道安全造成嚴重威脅，國軍除嚴密掌握相關動態，在第一時間，通報民航單位適切應處；也對中共漠視飛航安全，置兩岸及國際飛航乘客安全於不顧的態度，表達讉責。

國防部指出，經分析研判，近期偵獲空飄氣球，主要目的是以灰色地帶襲擾，企圖運用認知作戰，影響我民心士氣。國軍部隊除以「料敵從寬」態度，依早期預警完成反偵搜之隱、掩蔽部署；並籲請國人認清中共認知作戰手法，理性冷靜面對，避免受其影響。

國防部強調，國際飛航安全攸關乘客生命、財產安全；各國政府協同合作，共同消弭威脅、確保飛行安全，已為當今人類社會普世價值，中共卻仍罔顧各國致力推動飛航安全努力，呼籲立即停止此種做法，確保區域飛航安全。

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