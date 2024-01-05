中共展開組織瘦身　多省市表明縮減領導職位數





▲中共展開組織瘦身。（圖／路透社）

文／中央社

中共去年3月於20屆二中全會通過「黨和國家機構改革方案」後，目前已有10餘個省市展開組織瘦身，當中若干省市還表明，要縮減領導職位數。

中國媒體澎湃新聞昨天報導，「黨與國家機關改革方案」規範，地方黨政機關人員編製精減工作，由各省（自治區、直轄市）黨委結合實際研究確定。縣、鄉兩級不作精減要求。

報導指出，2023年12月以來，已有江西、北京、重慶、天津、湖南、貴州、上海、河北、甘肅、雲南等10餘個省市相繼召開會議，部署、動員機構改革工作。

其中在工作節奏和進度上，貴州明確提出，確保省級機構改革在今年1月底前基本落實，市縣兩級機構改革在今年7月底前基本完成。

在編制精簡這項工作上，湖南要求強化機構編制剛性約束，科學精修編制，精簡優化議事協調機構；北京要求著力精進人員編制、「規範部門領導職數」，不斷提高幹部工作本領和效率。

甘肅要求著力從嚴落實編制優化配置和「領導職數」管理要求，做到「瘦身」和「健身」有機結合等。

雲南也提出精簡規範和優化調整議事協調機構，深化行政執法體制改革，調整完善鄉鎮（街道）機構設置與管理體制，精進人員編製與「規範部門領導職數」等。