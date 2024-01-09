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快訊／德州市中心驚傳爆炸！　11輕重傷1失蹤

記者張靖榕／綜合外電報導

美國德州沃思堡（Fort Worth）市中心8日發生爆炸，飄出的濃煙一路蔓延至比當地的摩天大樓還要高的空中。警方指出，目前共發現11人受傷，其中1人命危、2人重傷，另有1人失蹤。

▼德州市中心發生爆炸。（圖／翻攝X）

▲德州市中心發生爆炸。（圖／翻攝X）

▲德州市中心發生爆炸。（圖／翻攝X）

▲德州市中心發生爆炸。（圖／翻攝X）

CNN報導，沃斯堡通訊官泰列斯（Reyne Telles）表示，市中心發出爆炸後飄出陣陣濃煙，雜物炸落出人行道，爆炸地點在市政廳所在區域。

警方指出，爆炸建築為桑特曼簽名飯店（Sandman Signature hotel），疑似因瓦斯外洩引發爆炸，但目前尚不能證實爆炸起因。消防局趕赴現場後，立即展開協助撤離任務。

「我們正在處理本起重大事件，請迴避該區域」，沃斯堡警察局在X上發布推文，他們會在知道更多訊息後繼續公布最新進度。

空拍畫面顯示，現場爆炸威力非常強烈，大量雜物與建材被炸至對街，該條街是兩線道，車道相當寬敞。

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