快訊／德州市中心驚傳爆炸！　11輕重傷1失蹤

記者張靖榕/綜合外電報導

美國德州沃思堡(Fort Worth)市中心8日發生爆炸,飄出的濃煙一路蔓延至比當地的摩天大樓還要高的空中。警方指出,目前共發現11人受傷,其中1人命危、2人重傷,另有1人失蹤。

▼德州市中心發生爆炸。(圖/翻攝X)

CNN報導,沃斯堡通訊官泰列斯(Reyne Telles)表示,市中心發出爆炸後飄出陣陣濃煙,雜物炸落出人行道,爆炸地點在市政廳所在區域。

警方指出,爆炸建築為桑特曼簽名飯店(Sandman Signature hotel),疑似因瓦斯外洩引發爆炸,但目前尚不能證實爆炸起因。消防局趕赴現場後,立即展開協助撤離任務。

FORT WORTH EXPLOSION: At least 11 people were hurt after an explosion at the Sandman Hotel in Downtown Fort Worth Monday afternoon. Fort Worth City Councilman Carlos Flores said there had been a gas leak and an explosion. MORE: https://t.co/ww9a9S6tTk pic.twitter.com/Uy5uvc9LMb