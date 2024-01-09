桃園第二選區公辦政見會　藍綠兩候選人為SRF電廠入駐再掀戰火

▲桃園第二選區公辦政見會4名候選人皆到場發表政見。（圖／選委會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024桃園市立委選舉公辦電視政見會，8日進行第二選區政見發表。藍、綠兩黨候選人涂權吉和拚連任的候選人黃世杰，連日來，因固體再生燃料(SRF)電廠入駐位於選區內觀音區的桃園科技園區爭議，數度交鋒，戰火再度延伸至政見會中，火藥味十足，就連發表會前合照，也要由同選區的另二名候選人立於中間，如同人牆隔開！

桃園市立委選舉第二選區（大園區、觀音區、新屋區、楊梅區）候選人有4人。分別是：黃世杰(民進黨)、涂權吉(國民黨)、陳志豪(中華統一促進黨)、王思玟(無)。公辦政見會中4人皆到場發表政見。

國民黨候選人涂權吉表示，他出身基層，是一個看得到、找得到、做得到的民代。主張將水利會還給農民，反對SRF電廠進駐觀音和實質廢除死刑、1年義務役、非核家園能源政策。

民進黨候選人黃世杰發則對於固體再生燃料(SRF)電廠入駐桃科爭議，指稱是同選區的國民黨候選人涂權吉沒有善盡市議員職責，監督桃園市政府，甚至以選舉操作方式，變造與他有關的資料對他抹黑。

黃世杰說，他的政見充滿願景和對地方的建設，但涂權吉的政見對在地需求了解不夠，沒有具體想法和願景。他在立法院的出席率和質詢率是100%，但涂權吉在市議會的質詢率只有41%，沒有履行議員的職責，未來更不可能為更廣大的市民發聲，籲請民眾全力支持再連任。