快訊／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體大造勢　破6萬人湧入

▲國民黨總統、副總統候選人侯友宜、趙少康8日晚間在台中首度合體造勢，活動不到7點半，主持人宣布已經突破6萬人。（圖／記者白珈陽、許權毅攝）



記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

決戰中台灣！國民黨今天晚間重兵壓陣台中，在台中烏日高鐵附近舉行大造勢活動，總統候選人侯友宜、副總統候選人趙少康今天在台中首度合體。現場集結破500台遊覽車，晚間7點30分左右，主持人宣布，現場已經湧入6萬人，藍營支持者情緒激昂，高喊「給我一個總統侯友宜、給我一個院長韓國瑜」。

▲藍營大動員，藍營透露，今天集結500輛遊覽車，要為侯康配衝人氣。（圖／記者白珈陽、許權毅攝）

今天包括台北市長蔣萬安、台中市長盧秀燕、前高雄市長韓國瑜、國民黨主席朱立倫以及侯友宜、趙少康等齊聚台中拉抬氣勢，也共同宣誓救台灣。國民黨台中7位區域候選人也輪番上台請託選民支持，特別的是，台中做為藍白合示範區，今天民眾黨候選人蔡壁如也現身在舞台上。蔡壁如指出，台中海線做了一個很好的示範，海線這一席大家團結在一起，希望大家支持蔡壁如。

依照主辦單位流程，侯友宜跟趙少康預計在20時15分大進場，將一起進行「萬人宣誓救台灣」，最後一起演唱歌手翁立友《堅持》。今日下午4時左右，就已經有不少支持者到場，頂著大風在第一排等候，也有人拿出大面國旗揮舞，鋼鐵韓粉「杏仁哥」等人也出現在場邊。