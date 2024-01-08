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2024桃園立委選舉首場電視政見會　資深演員劉睿宸表現受側目

▲2024桃園立委選舉首場電視政見會

▲候選人劉睿宸(左三、知名資深藝人劉尚謙)，表現受側目。（圖／選委會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

2024立委選戰倒數，桃園市選委會8日舉辦第一天的公辦電視政見發表會，由第六選區(八德區、大溪區、復興區、中壢區12里)率先登場。6名候選人有4人到場，最受側目的是代表復康聯盟黨參選的劉睿宸，是知名資深藝人劉尚謙，侃侃而談政見，強調中華民國是最珍貴的民主自由國家，未來各類職業球賽應唱國歌，喚起全民國家意識。

▲2024桃園立委選舉首場電視政見會

▲葉堂宇說，若當選立委，薪資會全捐給鰥寡孤獨廢疾者。（圖／擷取自桃園市選委會直播）

桃園市立委選舉第六選區候選人有6人，分別是葉堂宇(無)、趙正宇(無)、邱若華(國民黨)、劉睿宸(復康聯盟黨)、翁紹庭(人民最大黨)、李慕妍(民眾黨)。今天未出席的候選人，分別是國民黨的邱若華和人民最大黨的翁紹庭；候選人趙正宇雖以無黨籍參選，但在綠營各大小造勢場上，皆可見其現身，如同代表綠營參選。

▲2024桃園立委選舉首場電視政見會

▲候選人劉睿宸(資深演員劉尚謙)表現受側目。（圖／擷取自桃園市選委會直播）

代表復康聯盟黨參選的候選人劉睿宸(資深演員劉尚謙)，台上台下自信十足指出，現在百姓心中已無健全國家意識，中華民國是最珍貴的民主自由國家，未來各類職業球賽應唱國歌，喚起全民國家意識。另外，台灣連續兩年退稅超過7000億，這些錢可以用來蓋社會住宅或改建長照基地，照顧上萬名年輕人和長輩。

▲2024桃園立委選舉首場電視政見會

▲民眾黨李慕妍提出「八心八見、心動桃園」政見。（圖／擷取自桃園市選委會直播）

無黨籍參選的葉堂宇主張，參選同選區的地方民代只能做二屆，避免萬年立委、政治家族現象出現，強調曾在前總統李登輝時代擔任要職，是正藍軍，若當選立委，薪資會全捐給鰥寡孤獨廢疾者，以民意為依歸。

▲2024桃園立委選舉首場電視政見會

▲拚三連任的現任立委趙正宇，細數爭取千億預算經費。（圖／擷取自桃園市選委會直播）

民眾黨李慕妍表示，她出身身障家庭，18歲創業，現年26歲，最了解基層，提出「八心八見、心動桃園」政見，希望大家給年輕人改變台灣的機會，下架貪腐執政黨。拚三連任的現任立委趙正宇，細數八年立委爭取千億預算經費，提出包括交通建設、教育文化、家庭照顧、長照政策、治安防弊等五大政見，籲選民全力支持。

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