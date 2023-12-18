牛煦庭、鄭運鵬再拚場！　「新世代新希望」對上「護國海鯤號」

▲牛煦庭「新世代、新希望」問政說明會。（圖／牛煦庭競總提供）



記者楊淑媛／桃園報導

2024立委選戰，隨著投開票日逼近，選情逐漸加溫。桃園市第一選區(龜山區、蘆竹區及桃園區15個里)，國、民兩黨立委參選人牛煦庭、鄭運鵬，繼10天前於蘆竹區拚場，18日不約而同轉移陣地於龜山區再拚場。牛煦庭「新世代、新希望」問政說明會，在陸光梅花廣場舉辦，對決民進黨鄭運鵬在大華公園天幕廣場舉辦的「護國海鯤號」。

牛煦庭邀請台北市議員柳采葳、楊植斗；新北市議員陳偉杰、呂家愷；以及在地議員凌濤、錢龍、張碩芳、孫韻璇等8位新生代議員接力助講，主訴「先有年輕民代，才能贏回年輕世代」。

▲牛煦庭主訴「先有年輕民代，才能贏回年輕世代」。（圖／牛煦庭競總提供）

牛煦庭說，儘管未出「正副總統」牌，現場依舊湧入超過600名鄉親、認真聆聽內容並表示，國民黨早已不再家大業大，助講的好朋友，都是政治新生代、是未來的生力軍，希望能讓人民看到新希望。牛表示自己要繼2018之後再一次扮演「開路先鋒」角色，再成功一次，讓全台灣對政治有想法的年輕人都知道，只要一本初心、用對方法，就能成功！

牛煦庭說：國民黨曾經輸掉一個世代，但誰說我們沒有年輕人？要告訴大家，一個政黨，先要有年輕民代，才有機會贏回年輕世代。請鄉親給予機會，讓他去立法院衝鋒陷陣，爭取棕線捷運早日核定動工、阻擋國光火力發電擴建，為人民好好表現，也讓全台灣的社會，知道藍軍的民代，有品質、有能耐、值得全民的支持。

▲拚連任的民進黨立委鄭運鵬舉辦的「海鯤護國．青年挺台」造勢活動。（圖／賴清德桃園競總提供）

拚連任的民進黨立委鄭運鵬舉辦的「海鯤護國．青年挺台」造勢活動，邀請該黨副總統參選人蕭美琴、行政院副院長鄭文燦、立法委員林昶佐助講，宣稱現場湧入近兩千位支持者到場。

鄭運鵬說台灣有一個歹鄰居，所以台灣需要有更多的好朋友，鄭運鵬直指指兩岸關係就是國際關係。鄭運鵬請現場鄉親比一比，到底是比較常看到鄭文燦？還比較常看到張善政？

蕭美琴表示「國艦國造」有很多層意義。國家有實力才不會被欺負、投資自己國家的國防、代表台灣人可以克服萬難。也回憶起當時在拚前瞻基礎建設預算時，自己(蕭美琴)與鄭運鵬在立法院挑燈夜戰，歷經非常長時間的表決，共同對抗在野黨的杯葛行為，蕭美琴認為台灣人沒有時間浪費在朝野對抗。

蕭美琴相當推薦鄭運鵬，提及2004年曾是一起共同打拚的戰友，後來各自發展，自己去花蓮，運鵬則在桃園。蕭美琴稱讚鄭運鵬看起來相當斯文，但是每個政策都可以用有創意的方式來表達，在立法院不比大聲，用講道理的方式來與部會溝通，強力推薦鄭運鵬未來繼續在立法院扮演溝通、協調的角色。

鄭文燦表示選舉是選國家方向，自己的國家自己決定。鄭文燦說，賴清德三十年的內政經驗準備好了，蕭美琴是四屆立委、十年耕耘花蓮、優秀外交官。不管是比路線、團隊、候選人，賴清德、蕭美琴都贏過對方。

鄭文燦更是如數家珍提及鄭運鵬對地方的付出，包括機場捷運順利通車、文青水園水資源回收中心落成、文青國中小開工、林口長庚轉運站、林口交流道改善工程即將進行設計發包，這些建設都有鄭運鵬努力的痕跡。鄭文燦強力推薦鄭運鵬，稱讚鄭運鵬不只在立院守護台灣，地方事也不缺席，是龜山的守護者。