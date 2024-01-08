北韓撕毀協議「連3天開砲」！南韓宣布：軍事緩衝區已不存在

▲北韓連續3天朝延坪島海域發射砲彈。圖為南韓海軍陸戰隊巡邏延坪島（圖／達志影像／美聯社）

記者閔文昱／綜合報導

北韓（朝鮮）反對美國與南韓展開聯合軍演，連續3天朝延坪島海域發射砲彈，而南韓也以400枚砲彈回敬。由於遭砲擊地點為兩韓軍事緩衝區內，南韓聯合參謀本部8日也宣布，南北韓在2018年簽署的《九一九軍事協議》已被北韓單方面撕毀，如今兩韓的「軍事緩衝區」不復存在，未來將在該海域正常實施海上和陸地的射擊訓練活動。

根據《韓聯社》，北韓5日才朝南韓白翎島、延坪島等海域發射200枚火砲，導致南韓政府緊急發送警訊、疏散延坪島當地居民，甚至發射400砲回敬北韓。對此，北韓6日再次朝延坪島海域開砲，7日又在西海（黃海）延坪島等西北5島北側海域進行射擊訓練。

▲南韓海軍陸戰隊在延坪島海域巡邏。（圖／達志影像）

據悉，文在寅政府執政下，南韓和北韓曾經於2018年簽訂《九一九南北軍事協議》，為了防止雙方在海上爆發武力衝突，決定在北方分界線（NLL）一帶劃定「海上緩衝區域」，禁止雙方在該區域進行砲擊、海上機動訓練；不過，北韓卻於2022年12月6日在江原道高城郡、金剛山一帶重啟射擊訓練。

事實上，北韓去年曾三度嘗試發射軍事偵察衛星，最後在11月21日成功發射萬里鏡一號，南韓政府為此中止919軍事協議中關於軍事分界線（MDL）一帶的禁飛條款，恢復前線偵查能力，但此舉也讓平壤當局大表不滿，聲稱全面撕毀軍事協議，著手修復非軍事區內先前根據軍事協議拆除的哨所，南韓軍方隨後也採取相應措施。