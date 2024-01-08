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社會 社會焦點 保障人權

南投兇殺2死！他遭割喉「騎車300公尺」倒派出所門口亡　畫面曝光

記者高堂堯、閔文昱／南投報導

南投縣仁愛鄉互助村今（8）日12時許驚傳命案！一名男子遭割喉後，騎車300公尺到中原派出所報案，但抵達時倒臥門口，傷重不治。警方追查後發現，除了該名男子外，仁愛鄉中華路還有1人同樣遭割頸死亡，該案共造成2人死亡，詳細原因仍待進一步釐清。

▲南投國姓鄉凶殺案。（圖／民眾提供）

▲南投仁愛鄉今日傳出重大兇殺案。（圖／民眾提供）

南投消防指出，今日12時24分獲報後，立即前往中原派出所，發現一名男子明顯死亡倒臥派出所門口，頸部大動脈以及氣管被割開，明顯死亡。警方指出，中華路上還有2名傷患，救護人員前往後，發現1人同樣遭割頸死亡。

▲▼ 南投兇殺2死1傷！他勸架反被割喉「騎車300公尺」倒派出所門口亡（圖／記者高堂堯翻攝）

▲錢姓受害人遭割喉後，自行騎車到派出所，隨後倒臥門口身亡。（圖／記者高堂堯翻攝，下同）

據了解，錢姓兇嫌和錢姓受害人為友人關係，同為39歲，2人前一晚曾飲酒，隔天受害人到錢宅找兇嫌，撞見他與66歲父親爭吵，勸架不成導致公親變事主，遭對方割喉，受害人在12時24分騎車抵達距離約200至300公尺外的派出所後不久即斷氣。

▲▼ 南投兇殺2死1傷！他勸架反被割喉「騎車300公尺」倒派出所門口亡（圖／記者高堂堯翻攝）

警方獲報後趕抵案發現場，發現涉嫌行凶的錢男同樣頸部遭切開，疑似畏罪輕生，而錢父身上也被兒子鮮血噴濺到身上，一度被誤認為受到輕傷。目前錢父仍在接受偵訊，情緒還算冷靜，但直說不知道兒子為何會行兇。

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