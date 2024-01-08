　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／「侯康配」勝選接首位女閣揆？　盧秀燕鬆口提2個「不」

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

超級黃金周！選前最後倒數5天，藍綠選情戰況激烈。今傳出，在這次選戰中運籌帷幄的超級母雞、台中市長盧秀燕可望在藍營「侯康配」勝出後，成為首位女性行政院長。盧秀燕今天在「挺侯康台中團結造勢晚會」上宣布，感謝大家抬愛，侯康若當選，她不會進入內閣、不會接閣揆，侯康會與其他在野黨成立聯合政府，也讓侯康有更大人事空間。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲外傳藍營侯康配這次總統大選勝出，台中市長盧秀燕將成為台灣首位女閣揆，盧秀燕今晚在造勢大會上親自說明。（圖／記者白珈陽攝）

盧秀燕表示，不入內閣、不接閣揆第一個原因是因為「台中還在轉大人，媽媽要在家」，第二個原因更重要，總統如果要贏，在野政黨一定要團結合作。盧秀燕也說，侯康當選後會成立聯合政府，她願意拋磚引玉，不進入內閣、不接行政院長，要侯友宜、趙少康有更大的人事空間，跟其他政黨共商國事。

盧秀燕在這場大選中扮演重要關鍵，今天晚上的萬人相挺活動，就是由擔任台中競總主委的盧秀燕親自督軍、整合、規劃。回顧過往，盧秀燕在2022年大勝對手27萬票、29區全贏連任，奠定「中霸天」地位，又是「中台灣區域治理平台」與「女性縣市長聯盟」發起人，影響力舉足輕重。

資深媒體人吳子嘉今天突然爆料，若「侯康配」勝選取得政權，盧秀燕將有很大的機率成為下一任行政院長，因盧秀燕已非當初的小立委，而是「台中媽祖婆」，今天一早盧秀燕面對媒體詢問僅回應，晚上將在造勢大會說清楚。而稍早盧秀燕對此正式回應，宣布兩個不，不接閣揆、不入內閣，打破外界傳言。

ET快訊
吃B群提神抗疲勞？營養師：少了「1關鍵」吃再多也沒用
高雄女扯髮「摻進燙青菜」問這什麼　老闆公布畫面
天價！NBA表弟卡森斯來台見面會　簽名+合照要台幣2萬
飯店人員辛苦打掃！樓下男女「肉色馬達」激情狂震　床鋪猛烈晃動
快訊／高雄突大停電！2063戶受影響
快訊／「侯康配」獲勝後接首位女閣揆？　盧秀燕親自說了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

分析／藍營立委「超激割喉戰」拚過半　防外溢效應、止血成關鍵

變百萬網紅！柯文哲YouTube頻道訂閱破100萬　平常心喊「繼續工作」

快訊／「侯康配」勝選接首位女閣揆？　盧秀燕鬆口提2個「不」

韓國瑜開酸賴清德！「懷念我...可找我影片」　但不是羅致政那種

選戰最後階段！蕭美琴赴中和「輔選吳崢」　楊寶楨熱舞助戰邱臣遠

快訊／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體大造勢　破6萬人湧入

賴清德明衝「民主聖地」嘉義市車掃　選前之夜神秘嘉賓助拳王美惠

韓國瑜遭猛攻　柯志恩「暴露恐懼」：不是去中聯辦坐一下就可賣台

圖／賴清德左楠車掃力挺李柏毅　韓式愛心、高舉珍奶回應熱情鄉親

萬老師郭昱晴憂「韓國瑜當立法院長」　問：藍白過半台灣能不亂？

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

愛犬溜出門！媽抓錯隻回家　正牌在門外狂吠：是偶才對

《換乘戀愛3》女團成員公開「13年地下情」　前任為她放棄當偶像..惹哭全場

陳冠叡暖密ZB1「你們太帥」　和章昊常見面：很舒服的朋友

李千娜揪老公拍戲「挺孕肚淚崩」　黃尚禾「暴怒狠砸玻璃杯」

惠利認證Jisoo超愛香菜：夾一大坨吃　虧她家裡沒沙發「客人都坐地上」XD

分析／藍營立委「超激割喉戰」拚過半　防外溢效應、止血成關鍵

變百萬網紅！柯文哲YouTube頻道訂閱破100萬　平常心喊「繼續工作」

快訊／「侯康配」勝選接首位女閣揆？　盧秀燕鬆口提2個「不」

韓國瑜開酸賴清德！「懷念我...可找我影片」　但不是羅致政那種

選戰最後階段！蕭美琴赴中和「輔選吳崢」　楊寶楨熱舞助戰邱臣遠

快訊／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體大造勢　破6萬人湧入

賴清德明衝「民主聖地」嘉義市車掃　選前之夜神秘嘉賓助拳王美惠

韓國瑜遭猛攻　柯志恩「暴露恐懼」：不是去中聯辦坐一下就可賣台

圖／賴清德左楠車掃力挺李柏毅　韓式愛心、高舉珍奶回應熱情鄉親

萬老師郭昱晴憂「韓國瑜當立法院長」　問：藍白過半台灣能不亂？

快訊／這次不是小動物！高雄林園2063戶停電原因曝光

伊能靜自曝頭髮「天生細軟」　豐厚髮量靠「3個心法」養出來

分析／藍營立委「超激割喉戰」拚過半　防外溢效應、止血成關鍵

SHOPLINE駁綠界指控陸資非屬實　雙方無簽約合作

天價！NBA表弟卡森斯來台見面會　簽名+合照要台幣2萬

變百萬網紅！柯文哲YouTube頻道訂閱破100萬　平常心喊「繼續工作」

快訊／高雄林園突大停電！2063戶受影響　台電搶修中

網羅大聯盟108轟砲手　日媒期待火腿新球季先發陣容

全國大專校院B2B跨境電商競賽　選出未來新星企業爭搶實戰人才

剛交往1週激愛3次！她怨「已經半年沒做」絕望喊：婚還要結嗎？

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

政治熱門新聞

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

獨／綠票倉鬆動！醫界10張Line炸鍋截圖曝　轉挺藍！別用臉蹭屁股

韓操作「棄柯投侯」　昔挺韓名嘴傻眼

柯粉後腦「剃上柯文哲」　選委會說話了

遭控介入婚姻　林宜瑾：侮辱女性假消息

趙少康登《夜夜秀》破百萬！賀瓏1句話酸爆賴清德

傳調查局鑑定「羅致政私密片非深偽」　侯友宜限24小時公布結果

即／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體　破6萬人湧入

即／傳侯康勝選後接首位女閣揆　盧秀燕親自說了

郭璽南投站台下跪…辱她「老女人」！馬文君喊告

侯康配若勝選將任閣揆？盧秀燕今晚說明

2024成史上最難預測？　游盈隆：賴不輕鬆、柯後勁強、侯有贏的條件

林于凱宣布退出時代力量！　辭去所有職務

拋「1點1元」讓醫界群組嗨喊投藍　趙少康曝父母肺腺癌過世心聲

更多熱門

相關新聞

變百萬網紅！柯文哲YT訂閱破100萬

變百萬網紅！柯文哲YT訂閱破100萬

距離2024總統大選倒數4天，民眾黨總統候選人柯文哲日前在YouTube啟動「KP TV」，找來幕僚直播節目或記者會，晚上還會開「靈魂拷問」節目大打藍綠，而就在柯文哲近期展開全台車掃後，YouTube追蹤人數直線飆升，8日下午5時43分突破百萬訂閱，成為台灣「百萬YouTuber」之一。

韓國瑜開酸賴清德：不是羅致政那種影片

韓國瑜開酸賴清德：不是羅致政那種影片

即／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體　破6萬人湧入

即／500輛遊覽車集結！侯康台中首度合體　破6萬人湧入

韓國瑜遭猛攻　柯志恩「暴露恐懼」：不是去中聯辦坐一下就可賣台

韓國瑜遭猛攻　柯志恩「暴露恐懼」：不是去中聯辦坐一下就可賣台

侯友宜、朱立倫、姚正玉合體台南車隊掃街

侯友宜、朱立倫、姚正玉合體台南車隊掃街

關鍵字：

2024總統2024侯友宜盧秀燕行政院長

讀者迴響

熱門新聞

「台灣小休旅」出清僅賣39.8萬

越南妹幫你洗「殘廢澡」只穿內褲就上

恐跌破8℃　直逼「寒流」時間曝

55歲袁惟仁成植物人2年「意識不清」現況曝光！

5星座「單身越久越難追」！天蠍性跟愛可以分離

《夜夜秀》最慘候選人！萬人看呆「敗票影片」

27萬粉網紅打架慘死！團隊沉默一周證實

一票客人「穿越工地」排隊買手搖飲　網喊：真的夯爆

兒目睹媽與「弟弟」全裸滾床！衛生紙團成鐵證

林靖恩詭笑鬧飯店　10年前曾揭愛上李坤城原因

即／國3交流道「1大4小車」連環撞！

射完有抱抱？最美博士曝「後戲1重點」女友更愛你

即／南投2死兇殺案！2男遭割頸亡

侯康1政見　醫：LINE群一面倒要投藍

大媽無視警語爬上「椅子樂譜」　駁二景點木頭斷了

更多

最夯影音

更多
行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道

行車紀錄器捕捉海嘯過程　水位20秒快速上升吞街道
菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

菜鳥車手彰化面交迷路險遭撞　警1句「怪怪的」追回50萬現金

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

烏龜太冷躲屋內兩天不出來　聽爸喊摸摸秒出屋：來啦～

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

客機窗戶飛走「塔台對話曝」　女機長冷靜載177人迫降！

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

高雄女駕駛衝分隔島撞樹！　「詭異停路中1分鐘」畫面曝

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜光臨《豈有此呂》

侯友宜反擊賴清德、柯文哲抹紅 霸氣喊「我兩代人拿槍護台」

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面