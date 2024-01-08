快訊／「侯康配」勝選接首位女閣揆？　盧秀燕鬆口提2個「不」

記者游瓊華、白珈陽、許權毅／台中報導

超級黃金周！選前最後倒數5天，藍綠選情戰況激烈。今傳出，在這次選戰中運籌帷幄的超級母雞、台中市長盧秀燕可望在藍營「侯康配」勝出後，成為首位女性行政院長。盧秀燕今天在「挺侯康台中團結造勢晚會」上宣布，感謝大家抬愛，侯康若當選，她不會進入內閣、不會接閣揆，侯康會與其他在野黨成立聯合政府，也讓侯康有更大人事空間。

▲外傳藍營侯康配這次總統大選勝出，台中市長盧秀燕將成為台灣首位女閣揆，盧秀燕今晚在造勢大會上親自說明。（圖／記者白珈陽攝）



盧秀燕表示，不入內閣、不接閣揆第一個原因是因為「台中還在轉大人，媽媽要在家」，第二個原因更重要，總統如果要贏，在野政黨一定要團結合作。盧秀燕也說，侯康當選後會成立聯合政府，她願意拋磚引玉，不進入內閣、不接行政院長，要侯友宜、趙少康有更大的人事空間，跟其他政黨共商國事。

盧秀燕在這場大選中扮演重要關鍵，今天晚上的萬人相挺活動，就是由擔任台中競總主委的盧秀燕親自督軍、整合、規劃。回顧過往，盧秀燕在2022年大勝對手27萬票、29區全贏連任，奠定「中霸天」地位，又是「中台灣區域治理平台」與「女性縣市長聯盟」發起人，影響力舉足輕重。

資深媒體人吳子嘉今天突然爆料，若「侯康配」勝選取得政權，盧秀燕將有很大的機率成為下一任行政院長，因盧秀燕已非當初的小立委，而是「台中媽祖婆」，今天一早盧秀燕面對媒體詢問僅回應，晚上將在造勢大會說清楚。而稍早盧秀燕對此正式回應，宣布兩個不，不接閣揆、不入內閣，打破外界傳言。