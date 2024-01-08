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遭控「霸凌者當選模範生」　校長急澄清：全班票選「具領導能力」

▲陰暗教室,教室,學校,課桌椅。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

▲導演汪怡昕控北市某公立國小竟讓霸凌者當選模範生。（圖／取自免費圖庫Pakutaso）

記者楊惠琪／台北報導

台劇《國際橋牌社》導演汪怡昕在臉書驚爆，學妹的孩子就讀北市某公立國小，遭到男同學霸凌長達2年，該名男同學長期霸凌多名同學，甚至以剪刀、鐵尺攻擊，品性成績皆差，還是滿嘴三字經的小霸王，竟獲選模範生，上周上台領獎，痛批：「這間北市公立國小的高層瘋了嗎？」校方則回應，尊重全班學生的票選結果。

汪怡昕在臉書發文，北市某國小五年級學生，長期霸凌多位同學，以剪刀、鐵尺要攻擊同學，品性成績皆差，滿嘴三字經，竟然還當上模範生接受表揚。他並指控，霸凌者的父母仗著有錢有勢，不准學校調查，校方高層也很怕霸凌者父母，對調查不斷推拖拉，質疑是幫霸凌者洗白。

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汪怡昕透露，有多名學生遭該名男學生霸凌，分別從三、四年級開始被霸凌，事件是在四年級下學期末被揭露，因為被霸凌學生的家長抗議，五年級就被分到不同班，去年底校方調查結果就證實該名男學生有慣性霸凌，上周竟還公開表揚，完全無法理解。

對此，該校校長表示，此霸凌案件是發生在四年級下學期末，經學校外聘委員調查，的確因同學間的相處問題，有口角衝突與肢體碰撞情形，但並沒有外傳持剪刀、鐵尺攻擊情況，針對調查結果，雙方家長都提出疑義，因此案件仍在申覆當中，因五年級重新分班，目前相關學生並未繼續同班。

校長指出，校內模範生選拔是由各班學生推薦、經全班票選出爐，在票選時各班老師也會說明選拔的條件，推舉的同學也必須提出候選人的優點，據了解，該名學生被新同學公認具有領導能力、願意協助同學等優點，經全班票選後當選，該名學生一度因為自己接受調查中，遲疑是否上台領獎，經與父母討論後，決定接受獎項肯定。

校長強調，學校是教育的場域，絕對沒有幫特定學生護航或洗白，就算學生有些行為和觀念要糾正，以學校的立場也是盡可能輔導與教化，重新分班對該名學生是一個新的開始，尊重該班學生的票選結果，也希望外界再給這個孩子一個機會。
 

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