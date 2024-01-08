霸凌者剪刀、鐵尺攻擊同學「竟當選模範生」！導演怒：學校幫洗白

▲學校居然讓霸凌者當選模範生。（示意圖／ETtoday資料照）



記者施怡妏／綜合報導

台劇「國際橋牌社」導演汪怡昕相當關注校園霸凌相關議題，日前貼出學妹傳來的訊息，就讀國小的小孩在校被霸凌2年，霸凌者長期霸凌多位同學，以剪刀、鐵尺要攻擊同學，品性極差，而學校居然還讓霸凌者當模範生，上台領獎，霸凌者的家長則仗著自己有錢有勢，警告學校別亂查，否則就會提告。

導演汪怡昕在臉書發文，「說個笑話，北市某學校讓霸凌者當模範生」，學妹的小孩在學校被霸凌長達2年，霸凌者長期霸凌多位同學，以剪刀、鐵尺要攻擊同學，品性成績皆差，滿嘴三字經，學校居然還讓霸凌者當模範生，上台接受表揚，底下學生都質疑「他這麼壞怎麼可以當模範生？」

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導演汪怡昕指出，霸凌者的父母仗著有錢有勢，不准學校調查，還要學校幫忙洗白，「律師夠多，高官朋友夠多，看妳們要怎麼樣都可以的那種態度！還有要學校別亂調查，否則告死校方！」而校方高層也很怕霸凌者的父母，他理解學校想要息事寧人，「但讓帶頭霸凌者當模範生是哪招？」

▲霸凌者在學校惡名昭彰。（示意圖／取自免費圖庫123RF）



汪怡昕透露，這件案子已經追了半年，小霸王在學校惡名昭彰，「是件確確實實的霸凌案件，霸凌者也的確是呼朋引伴欺負人的小霸王」，喊話校方盡快處理，若繼續縱容，會有更多孩子受傷，「捅在孩子身上的那把刀，其中有一支手就是你們這些平時就鄉愿孬種和稀泥的學校『高層』們」。

貼文一出，網友留言狂罵，「我在學校工作，我很心疼那些被霸凌的孩子」、「到底是哪個大人物的產物」、「太誇張了！這孩子必須要好好『被教育』，否則以後就會是社會事件的主角了」、「難怪會有人想在家自學」、「想不到過了30年，學校縱容惡霸的情況比30年前還嚴重」。