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盼個人經驗力推「反歧視法」　吳思瑤：廉價的道歉不必要

▲▼民進黨立委候選人吳思瑤。（圖／記者張乃文攝）

▲民進黨立委候選人吳思瑤。（圖／記者張乃文攝）

記者張乃文／台北報導

前衛生署署長楊志良日前針對民進黨立委候選人吳思瑤，和國民黨立委候選人徐巧芯的部分言論受到外界質疑。而吳思瑤今（2）出席「校園心輔政策白皮書」記者會時提到，未來會力推「反歧視法」盼將個人切身事件，導向政府體制精進的目標，也不需要個人間的道不道歉，而廉價的道歉也不必要，專法能清楚聚焦歧視性言論，受到應有法律制裁。

對於楊志良日前直指吳思瑤快50歲，沒可能生育、會絕子絕孫一席言論，受到外界批評；不過楊本人仍不認失言。吳思瑤今出席「校園心輔政策白皮書」記者會時，除了針對校園心理健康提出看法，也以自身經驗喊話，未來進入國會，盼能全力推動「反歧視法」，不管族群、性別或政經地位等都應有進步法規保障，「反歧視法立法破在眉睫」且與校園反霸凌、心理健康同等重要。

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吳思瑤補充，對於發生在個人身上的性別及年齡歧視霸凌事件，「希望不只是個人感受性問題。」她指出，這是非常嚴肅的公眾課題，也不想要求個人間的道歉與否，又或是廉價的道歉也不需要，藉由此次事件轉向公共政策的強化，導向政府體制精進是更為重要的。

吳思瑤表示，連假期間也趁空檔研究，包括英國、加拿大等國家，都有反歧視法或平等法的立法，台灣過去也曾有反歧視法的倡議，但大多聚焦在「族群」為主。她認為，應擴大至性別、年齡、族群或職業甚至是住居，對於歧視性言論有更為明確的處置，否則現行的妨礙名譽或公然侮辱的法條，較難以精準定義。

吳思瑤認為，反歧視專法清楚聚焦歧視性言論，不會散落在其他法令，而被稀釋應受重視的部分。她說，行政院長陳建仁先前也認同反歧視法的推行，而透過此次切身事件，盼能更加速推進。

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