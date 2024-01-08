台東在地企業回饋原鄉　捐贈達仁鄉衛生所全新救護車

▲三立飯店用品企業社，捐贈達仁鄉衛生所1輛全新救護車。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東在地企業三立飯店用品企業社林品毅總經理捐贈達仁鄉衛生所1輛全新救護車，8日下午在衛生所廣場舉辦捐贈儀式。副縣長王志輝感謝在地企業三立飯店用品企業社對台東的奉獻，其所捐贈的救護車將大幅地提升達仁鄉在緊急醫療服務方面的能力，也期待未來繼續攜手合作，為守護鄉親健康共同奉獻心力。

達仁鄉位於南迴線最南端，也是南部進入台東的門戶，行政區幅員廣大、地形遼闊多變，加上山區交通不便，居民健康與就醫問題更值得關切；目前達仁鄉衛生所僅有一輛救護車服務，即將屆使用年限面臨淘汰，此次感謝專做飯店備品的在地企業三立飯店用品企業社捐贈，林品毅總經理在接手父親產業後，除了努力推動產品邁向不汙染河水、海洋，愛護地球之目標，更以實際行動關心地方、捐贈達仁鄉衛生所1輛全新救護車。這輛現代化的救護車配備最先進醫療設備，包括心電圖監測、急救用具以及即時通訊系統，總價值逾235萬元，確保醫護人員能夠提供最高水準的醫療服務。

王志輝副縣長代表饒縣長致贈感謝狀給林品毅總經理，並表示，南迴地區受限交通狹長、人口少且分散，直接影響在地醫療品質，三立飯店用品企業社將公司經營理念以環保愛地球為出發點，並以實質行動捐贈救護車，感到相當感動，同時鼓勵衛生所團隊好好利用這份溫暖的禮物，提升緊急醫療服務品質，保護鄉親及往來遊客生命安全。

衛生局孫國平局長指出，由衷感謝三立飯店用品企業社對原鄉醫療健康的慷慨支持，這輛嶄新的救護車有助達仁鄉衛生所更有效地應對緊急狀況，為居民及遊客提供更快速、更安全的醫療服務，並希望將社會資源挹注於醫療救護工作上，在緊急危難時刻，承載著來自企業的愛與關懷，即時且溫暖地接住每一個需要幫助的人。