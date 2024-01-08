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當保全薪水太低想走！網推「1同性質工作」薪水更高：還是公務員

▲▼保全,警衛,物業。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲原PO覺得保全薪資太少。（示意圖／記者鄺郁庭攝）

記者朱祖儀／綜合報導

有些人中年轉職，會選擇工作內容較單純的保全工作。但一名網友表示，先前被裁員後回家鄉當起保全，雖然工作真的很輕鬆，大部分時間都在發呆，但整個月工時長達288小時，薪水卻不到35K，讓他萌生離職念頭。文章曝光後掀起討論，就有人建議可以改到監獄任職。

原PO在Dcard發文表示，他從小不喜歡念書，一路混到野雞大學畢業，就到電子廠當作業員，不料做了13年後被裁員，當時年近40歲的他已經沒有電子廠肯收，於是決定回老家當保全。他透露保全工作還算輕鬆，可以用手機，整天工作12小時有2/3的時間都在放空發呆，還可以叫外送，「第一次當保全就當到爽點，我應該要珍惜」。

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不過他也抱怨，這份工作的薪水真的太少，雖然整天都沒事做，不過常常要連上6天12小時的班，月工時288小時，薪水卻不到35K，且時間流動超級慢，好像困在小型時光屋一樣，讓他覺得很可悲，不禁動了想離職的念頭，於是想問問看眾人的想法。

不少網友回應，「我跟你一樣啊，就填飽肚子就好」、「我也是保全，288小時實領41K多，不過案場是科技廠的」、「+1，目前3萬6000，但人生沒什麼動力，一直在看心理學的書」、「有空可以看點書」、「都寧願廢了就繼續廢下去呀，反正也不會有人在乎，想太多喔」、「我是保全啊！我當的很快樂啊，但是我很認真喔，住戶交代的，我一定完成」。

▲▼監獄，受刑人，監獄管理員，獄政人權，鐵窗。（圖／記者周宸亘攝）

▲有網友建議原PO去當監所管理員。（示意圖／記者周宸亘攝）

另外，有網友建議，「時間太長的話，不準備考公職國營嗎？你這點還行吧，薪水不怎樣但工作算涼，比上不足比下有餘，至少沒有奧客住戶一堆要求」、「同樣都算是保全，有沒有興趣加入我們監獄的行列？而且還有個公務員的身分在，想體驗也可以不考試來當職代」、「去國營蹲啊，起薪也許低一點，但放長遠到十幾二十年而言，一定甩保全一截」、「當監所管理員薪資比保全高很多，一樣的工作，簽名巡邏」。

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