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訂不到機票回金門！她嘆「無法返鄉投票」　網無奈：中間太多障礙

▲▼2022九合一選舉,投票,選舉,民主,投票所,選票,選務,地方自治,間接民權,公投,票匭,政治,投票率,選情。（圖／記者李毓康攝）

▲有網友雖想返鄉投票，但卻買不到機票。資料照，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者曾筠淇／綜合報導

這禮拜六（1月13日）將舉行總統及立法委員選舉，不過就有網友無奈表示，她的戶籍地在金門，沒船、沒飛機可以回家，所以恐怕難以返鄉投票。貼文曝光後，也掀起網友討論。

女網友在Dcard上，以「無法返鄉投票」為標題發文，提到她的戶籍在金門，雖有意返鄉投票，但之前航空公司一開放訂票，機票就秒殺，如今沒船、沒飛機回家，就讓她感到無奈。

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貼文一出，有網友熱心建議，「我也是戶籍在金門～我是到航空公司上面去候補，但因為松山候補不到所以改至台中飛回金門」、「我也是要回金門投票，機票早早就被搶光光，看看你還有沒有機會再去補位看看」。原PO則在留言處透露，她有「候補到松山」，只是仍擔心候補不到。

也有網友表示，「之前都有加開很多的，哭哭」、「很誇張欸，竟然還有這種狀況」、「看到因為訂不到票而沒辦法投票的覺得真的好誇張喔！大家都說什麼要返鄉踴躍投票，這是公民義務什麼的，但是返鄉投票真的有太多中間障礙因素，車票、機票太貴或是訂不到票，或是時間安排問題」。

▲▼投票示意圖。（圖／ETtoday資料照）

▲目前尚無法實施不在籍投票。（示意圖／ETtoday資料照）

其中還有網友直呼，「說實在無法理解為什麼一定要在戶籍地投票，台灣就那麼小，很不方便」、「選舉都已將近20年，居然還無法修法，建系統在工作地就地投票」。

中選會去年曾發布新聞稿指出，台灣目前尚無法比照日、韓等國實施不在籍投票或特設投票所，因為日韓等國的採行方式是有法律依據的，「與我國尚有不同」。

中選會引用「公職人員選舉罷免法」第17條表示，選舉人除另有規定外，應至戶籍地投票所投票，其中「另有規定」指的是投票所工作人員可以在工作地投票所投票，所以其餘選舉人仍應於戶籍地投票所投票，「國內法律對於不在籍投票等制度尚乏規範，故不在籍投票或特設投票所之實施，仍於法無據」。

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