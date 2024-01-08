深夜被8＋9調戲！妹子出「1招」嚇跑3小混混　網全笑翻：有畫面

▲原PO近日在深夜下班後，被男子騷擾。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

許多人在遇到8+9時，常常不知道如何是好，所以都會選擇避開，以免發生衝突。就有一名女網友表示，近日在深夜下班後，遇到3位8+9正在打鬧嘻笑，豈料而後竟有人對原PO吹口哨並喊「正妹喔」，當下原PO則以「喪屍般的奔跑」脫身，大票網友紛紛笑翻，直言原PO是「整治89達人」。

原PO在DCARD以「在路上被89叫正妹」為題發文，表示6日下班約10點多自己正在走回家的路上，當時有3位男生從旁邊經過，過了幾秒後，他們走在前頭打鬧嘻笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

這時其中1位男生對原PO吹口哨並喊「正妹喔」，令人意想不到的是，原PO竟立刻頭仰45度、搖頭晃腦、翻白眼，瞬間喪屍上身，隨後還用喪屍般的奔跑衝向3位男生，3位8+9被嚇到後，罵了三字經掉頭就跑，讓原PO笑說真是失禮。

貼文一出，便引起熱議，網友紛紛留言表示，「笑死，好有畫面」、「妳的羞恥心呢」、「超好笑，整治89達人是妳」、「優秀，我也想看看45度白眼晃腦喪死奔跑」。

不過，也有人認為原PO的行為，有可能會造成反效果，「那如果他很興奮的抱上來妳怎麼辦？」「他們沒跑就換妳跑了」，對此原PO則回應以上純屬個人行為，不推薦模仿，可能還是有更理性的方式去對付被騷擾的問題。

省錢大作戰！超夯優惠等你GO

1瓶可用90天►愛貓專用口腔益生菌 讓主子潔牙更簡單 限時↘$499

1天不到6元►愛犬專用口腔益生菌 讓汪星人潔牙又除臭 限時↘$499

大罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」 限時↘$399

延伸閱讀

▸ 3寶媽又懷孕…產檢被診斷死胎「只能流產」 1個月後奇蹟出現了

▸ 快報名！長照機構開徵「打麻將志工」 陪打條件曝光

▸ 與兒失散25年…富豪罐又便宜 ►衣物徹底洗淨「妙管家抗菌洗衣精4000gx4瓶」 限時↘$399懸賞4300萬尋人 中年男認親他崩潰：我才51歲