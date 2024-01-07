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金門馬拉松第2天！22國萬名跑者參賽　肯亞選手包辦全馬前3名

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝，下同）

記者林名揚、郭玗潔／金門報導

萬人參與的第17屆金門馬拉松進入第2天！今日登場的全程馬拉松及半程馬拉松賽事，活動進入高潮，現場集結22個國家參賽，各路好手雲集，大家不畏一早寒風，精神抖擻地迎接接下來的賽事，其中包含15位肯亞的選手遠道而來參賽，肯亞選手Stephen Mungathia以2時19分49秒的優異成績，跑完全馬42公里奪冠。全馬男子組前三名、女子組第一名都由肯亞選手包辦，台灣選手楊喬筑則榮獲全馬女子組第三名。

今日7點10分即為半程馬拉松賽事，賽前主持人特別訪問現場選手，其中有位來自美國的跑者，其受訪時表示，很開心能來台灣參加馬拉松，雖然之前有跑過台北場，但第一次來金門參加，覺得非常新鮮且食物很好吃，期待接下來的賽事。

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▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲馬拉松貴賓合照。（圖／記者林名揚翻攝）

今年金門縣政府再次邀請金防部支援，由兩棲蛙人氣勢磅礡出場，展現古銅色的皮膚，帶來精彩的戰舞表演，開賽後也有兩棲蛙人列隊競跑、輕型戰術車做為賽道前導車、中型戰術車當墊後收容車以及軍備陳展，充分展現出金門的戰地風情。

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲兩棲蛙人表演。（圖／記者林名揚翻攝）

參賽現場沿途不僅有準備優質的補給品，還有熱情的啦啦隊，為響應活動，延續以往盛況，金門各鄉鎮皆動起來，報名踴躍的長者啦啦隊，係由來自金門各處的長者，到場展現各自獨特魅力，在場邊賣力為跑者加油打氣，將現場氣氛炒熱到最高。

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

而金門馬拉松是少數能提供7小時交通管制的馬拉松賽，最適合「初馬」者，為了鼓勵首次挑戰馬拉松的跑友，除了完賽後贈初馬講座，並由金門酒廠加送初馬紀念酒1份，希望每位參賽者都能充分享受馬拉松賽事。

2023年金門馬拉松首度將剛完工通車、全長5.4公里的金門跨海大橋納入賽道， 獲得眾多跑者的好評，因此延續金門跨海大橋建造精神「七分觀光、三分交通」，讓跑者能跑上金門大橋，飽覽金門及廈門的無敵美景，這已成為參加金門馬拉松的一大打卡聖地，許多跑者也是慕名前來報名參賽，就為了一睹大橋的風采，橫跨大小金門的賽道，沿途行經湖井頭戰史館、雙口海邊、823砲戰紀念碑、慈湖等景點，引人入勝，用雙腳親自感受金門的文化及美景。

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

▲全馬女子組第一名。（圖／記者林名揚翻攝）

今年的風速強勁，選手們紛紛表示這次的賽道十分有挑戰性，尤其行經金門大橋感受尤其強烈。歷經7個小時的競爭，全馬的一、二、三名皆由來自的肯亞的選手們獲得，分別是Stephen Mungathia 2時19分49秒、Joseph Mwangi 2時20分02秒、George Mbugua Ngure 2時25分53秒，全馬女子組第一名由來自肯亞的Careen Mwetich Chepto以2時55分00秒拔得頭籌，第二名為來自日本的中島知美，成績是2時55分37秒、第三名則是台灣選手楊喬筑，歷時3時08分49秒。

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

半馬男子組則是來自日本的河原井司以1時13分45秒的成績奪冠、而二、三名台灣選手周賢峰與古建宏差距甚微，分別是歷時1時14分57秒及1時15分16秒抵達終點、半馬女子組競爭同樣激烈，台灣選手湯樂榆以1時22分35秒跑出第一名的佳績、第二名張芷瑄緊隨其後，時間為1時22分39秒，第三名則是董家琪，歷時1時26分49秒。

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

跑者完賽後，可以向大會兌換豐富的禮品，包含運動大毛巾、完賽獎牌及由金門酒廠客製化香醇甘冽的金門高粱酒，相當具有紀念價值。這次金門縣政府特別廣邀在地特色商家及學校準備金門特色美食，例如金拌麵、鹹粥、麵線糊、芋頭米粉、關東煮、金門刈包及黑糖珍珠奶茶等多樣溫熱的熟食，讓跑享用並補充體力，溫暖大家的心，現場排隊人潮絡繹不絕，還有精彩的表演及摸彩，大家有吃又有拿，如此多元的活動帶給參賽者不少驚喜，為期2天的活動終於畫下完美句點，相信來參加的民眾都能留下美好回憶。

▲▼第17屆金門馬拉松進入第2天。（圖／記者林名揚翻攝）

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