倒數5天！賴蕭配南北大車掃今啟程　王義川自組車隊催國會過半

▲賴清德今天將從國境之南屏東縣出發，沿路向北車隊掃街。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／高雄報導

總統立委選舉黃金周登場，民進黨正副總統候選人賴清德、蕭美琴今（8）將兵分兩路，展開「我們一起在路上」全台大車掃計畫，賴上午9點將自屏東東港出發，一路向北掃街催票，蕭則規劃從新北汐止啟程，合體各區立委候選人向南集氣，此外，擁有高人氣的不分區立委候選人王義川，也將從台北信義開始展開「川流不息環台大車掃」。

今天上午開始，民進黨將啟動全台大車掃計畫，由賴清德、蕭美琴兩人分進合擊，進行為期5天的車隊掃街，期間將穿梭全台各縣市，在選舉最後階段為選情加溫，同時也呼籲支持者們1月13日出門投票，支持「賴蕭配」及民進黨立委候選人們，力拚國會過半。

根據規劃，賴清德今天上午將自國境之南屏東縣出發，一路行經屏東縣、高雄市、台南市，陪同立委候選人徐富癸、鍾佳濱、許智傑、李昆澤、李柏毅、王定宇、林俊憲、陳亭妃、林宜瑾、郭國文，晚間返回北部，出席宜蘭縣、基隆市萬人造勢活動。

蕭美琴方面，將從立委激戰區汐止出發，挺進新北市、基隆市、宜蘭縣的立委膠著及艱困選區，陪同立委候選人賴品妤、鄭文婷、陳俊宇、曾柏瑜、莊銘淵、吳崢、吳思瑤車隊掃街。

此外，王義川也自發發起車隊掃街活動，上午9點在信義區召開記者會象徵「正式啟航」後，陸續陪同立委候選人許淑華、吳沛憶、李坤城、吳崢、吳琪銘、何博文、彭俊豪、劉仁照車隊掃街，足跡將遍佈台北市、新北市、桃園市等縣市。

▲蕭美琴今天將從汐止出發展開車隊掃街。（資料照／記者林敬旻攝）

▲王義川也組成「川流不息大車掃」催政黨票。（資料照／搶救王義川行動提供）