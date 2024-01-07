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王金平、邱毅站台力挺　李全教：讓懂法案預算專業立委為民服務

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午在永康競選總部前廣場，舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓認真為民服務的李全教重返立法院，把台南的弊案一一揭發，還給台南人的一個公道，下架民進黨，更要下架新潮流。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

團結大會現場熱血沸騰，金曲歌后張秀卿用熱情的歌聲炒熱現場氣氛，金曲歌王翁立友也到場唱出了「堅持」。除了在野議員相挺外，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王金平提及，過去李全教在立委任內，為台南爭取許多建設，從北外環道路的設計規劃經費，到南科管理局能夠從竹科獨立升格，都是李全教所極力爭取，才有現今南科發展的規模，也力主爭取未來永康到新市的鐵路地下化。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

王金平說，今天特別撥出時間趕到台南給李全教站台支持，肯定他過去在立法院問政非常認真，不管是質詢或法案，都研究的非常完整透徹，在立法院所展現的，就是第一有素質的立法委員，讓李全教重返立法院，不僅是地方鄉親的福氣，更是立法院的福氣，另王金平指出，民進黨說要走對的路，但他們走的是台獨路和廢核的路，讓台灣被列為一級的風險區，所以呼籲大家台南第四選區一定要投「3、3、9」，讓李全教當選立委，讓侯友宜當選總統，讓國民黨帶給大家安全和安定。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

身為神秘嘉賓的邱毅則表示，來台南有兩個目的，第一個是因為與李全教曾是立院10年的同事，更是好朋友，不管是打陳水扁或謝長廷的弊案，李全教勇往直前站在第一線，面對賄選的抹黑，至今他能夠參選，就能夠證明一切，一定要來相挺讓他重回立法院。第二個目的則是特地來台南調查「賴清德和他的女人們」，從成大醫院莊姓護理師到近期的私生子，將會一一將真相公佈。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

邱毅也說，現在民進黨推的廣告片裡，蔡英文的一句話說得對：「你比我想像的還要狠、來得兇」，痛批賴是雙面人，不能讓賴清德擔任中華民國的總統，所以要下架民進黨，更要下架新潮流。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

李全教在妻子與2位女兒及到場的市議員林燕祝、林冠維、周奕齊和李鎮國，以及在綠營執政下勇敢站出來支持李全教的永康區里長們一起偕同上台，可以說是台南最在地也最團結的時刻。身為候選人的李全教除了細數自己在第3屆立委的政績，服務從來不分藍綠，不分大小，不分時間，未來更要修改已經一黨獨大的民進黨不修的法案，呼籲鄉親不要相信對手散發的黑函廣告，因為散發黑函廣告的對手，才是真正人格品德有問題的人。

▲台南市第四選區立委候選人李全教，7日下午舉辦2024大選前黃金周團結大會，前立法院院長王金平、前立委邱毅也到現場力挺，呼籲讓李全教重返立法院。（圖／記者林東良翻攝，下同）

最後，李全教希望大家一票都不要投給民進黨新潮流立委，請大家一起用選票下架民進黨新潮流，因為新潮流不倒，台灣台南不會好。

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