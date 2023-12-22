美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

▲美國原裝進口的保健品一有低價消息，內行的都會專程去搶購！（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終即將來臨，讓我們來回顧2023年美式賣場有哪些商品掀起搶購熱潮，令人難忘！記憶最深的就是衛生紙，只要有特價就會造成搶購，還有剛出爐的烤雞，常常手腳慢一點架上就空了，黑五購物節時，特價的電視、廚電更是很快銷售一空，細數這麼多熱銷品晚一步就搶不到，其實最激烈的搶購戰場是年終前，美式賣場有很多高CP、好口碑商品都在年終前特價，就連美國原裝進口的保健品也很好買，一有低價消息，網友們奔相走告，內行的都會專程去搶購！

▲剛出爐的烤雞，特價的電視、廚電都是美式賣場熱銷品。

即將邁入新的一年，這次不能再晚一步，除了民生用品必搶之外，超夯No.1行動力爆品一定要入手！擁有高消費者滿意度，連專業醫生都愛用的保健必備品益節，也在美式賣場年終前推出年度最大優惠，現省215元，吸引了眾多民眾前去為健康提前部署，求個好兆頭，為自己及家人「顧健康，維持靈活行動力」。

▲益節UC-II加強型迷你錠在美式賣場年終前推出年度最大優惠。

人活著就是要動，行動力補給交給益節！不只銀髮族才要關注行動力，喜歡登山健走、從事激烈運動的少年家也要趁早保養才能維持健康行動力不卡卡，而且日常生活中就要補充保養，才能保持靈活行動、維持生活品質，連藝人Janet與媽媽也都用益節UC-II加強型迷你錠當成日常行動保健品！

進一步了解，品牌強調100%美國原裝進口，品質好安心。另外還含有專利成份UC-II，使用從雞軟骨萃取的非變性第二型膠原蛋白，保有膠原蛋白完整的活性結構，幫助維持活動力，連醫生及專業物理治療師都大推，而且益節UC-II加強型迷你錠，一天只需一小錠，與同質性產品可能一天需服用2～4錠相比，益節更輕鬆好吞、方便保健，就能維持3倍靈活行動力，行動舒適、靈活、穩健一次到位。

▲益節UC-II加強型迷你錠，一天只需一小錠。

回購率這麼高的益節UC-II加強型迷你錠也有高評價，根據消費者整體滿意度調查，高達97.5%消費者使用後感到滿意、94.9%消費者感受益節UC-II幫助維持行動力有感，看到美式賣場又推出難得優惠，買過的網友在「好市多我都唸Costco」社團喊快補貨，表示「保養有感吃了四個月幫助維持健康行動力，下樓梯都很穩健」、「這是吃保養行動力的，一天一顆就好！我爸媽假日都會外出踏青，他們都買這個吃」、「小顆好吞，對老人家很友善」，「我自己有定期在吃，吃了很有感，而且一天只要吃一小顆。」、「朋友推薦，工作長期久站吃這個舒適很有感」，年底買給自己跟家中長輩當禮物都很適合，實用又貼心！

▲買過的網友在「好市多我都唸Costco」社團喊快補貨。

年底聚會多、也需要到處採買，假日還要出門踏青、逛街，每個精彩的時刻都不想錯過，要有源源不絕的活力和行動力支持才行，計劃明年的出遊旅行時刻表的同時，也要為健康做好準備，好評蓋高樓的UC-II加強型迷你錠12/22～2024/1/4 在美式賣場推出限時折扣215元，趁優惠時入手，顧健康也能省荷包，想要加值穩健行動力或是長期走動的朋友也可以提早保養一天一小錠，一瓶吃兩個月，久久特價一次，建議大家多囤幾罐起來更划算，新年新願望立馬解鎖，健康靈活不落人後！立即線上搶購

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