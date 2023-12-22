　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

▲▼美式賣場,益節,美國原裝進口,UC-II加強型迷你錠。（圖／資料照）

▲美國原裝進口的保健品一有低價消息，內行的都會專程去搶購！（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

歲末年終即將來臨，讓我們來回顧2023年美式賣場有哪些商品掀起搶購熱潮，令人難忘！記憶最深的就是衛生紙，只要有特價就會造成搶購，還有剛出爐的烤雞，常常手腳慢一點架上就空了，黑五購物節時，特價的電視、廚電更是很快銷售一空，細數這麼多熱銷品晚一步就搶不到，其實最激烈的搶購戰場是年終前，美式賣場有很多高CP、好口碑商品都在年終前特價，就連美國原裝進口的保健品也很好買，一有低價消息，網友們奔相走告，內行的都會專程去搶購！

▲▼美式賣場,益節,美國原裝進口,UC-II加強型迷你錠。（圖／資料照）

▲剛出爐的烤雞，特價的電視、廚電都是美式賣場熱銷品。

即將邁入新的一年，這次不能再晚一步，除了民生用品必搶之外，超夯No.1行動力爆品一定要入手！擁有高消費者滿意度，連專業醫生都愛用的保健必備品益節，也在美式賣場年終前推出年度最大優惠，現省215元，吸引了眾多民眾前去為健康提前部署，求個好兆頭，為自己及家人「顧健康，維持靈活行動力」。

▲▼美式賣場,益節,美國原裝進口,UC-II加強型迷你錠。（圖／資料照）

▲益節UC-II加強型迷你錠在美式賣場年終前推出年度最大優惠。

人活著就是要動，行動力補給交給益節！不只銀髮族才要關注行動力，喜歡登山健走、從事激烈運動的少年家也要趁早保養才能維持健康行動力不卡卡，而且日常生活中就要補充保養，才能保持靈活行動、維持生活品質，連藝人Janet與媽媽也都用益節UC-II加強型迷你錠當成日常行動保健品！

進一步了解，品牌強調100%美國原裝進口，品質好安心。另外還含有專利成份UC-II，使用從雞軟骨萃取的非變性第二型膠原蛋白，保有膠原蛋白完整的活性結構，幫助維持活動力，連醫生及專業物理治療師都大推，而且益節UC-II加強型迷你錠，一天只需一小錠，與同質性產品可能一天需服用2～4錠相比，益節更輕鬆好吞、方便保健，就能維持3倍靈活行動力，行動舒適、靈活、穩健一次到位。

▲▼美式賣場,益節,美國原裝進口,UC-II加強型迷你錠。（圖／資料照）

▲益節UC-II加強型迷你錠，一天只需一小錠。

回購率這麼高的益節UC-II加強型迷你錠也有高評價，根據消費者整體滿意度調查，高達97.5%消費者使用後感到滿意、94.9%消費者感受益節UC-II幫助維持行動力有感，看到美式賣場又推出難得優惠，買過的網友在「好市多我都唸Costco」社團喊快補貨，表示「保養有感吃了四個月幫助維持健康行動力，下樓梯都很穩健」、「這是吃保養行動力的，一天一顆就好！我爸媽假日都會外出踏青，他們都買這個吃」、「小顆好吞，對老人家很友善」，「我自己有定期在吃，吃了很有感，而且一天只要吃一小顆。」、「朋友推薦，工作長期久站吃這個舒適很有感」，年底買給自己跟家中長輩當禮物都很適合，實用又貼心！

▲▼美式賣場,益節,美國原裝進口,UC-II加強型迷你錠。（圖／資料照）

▲買過的網友在「好市多我都唸Costco」社團喊快補貨。

年底聚會多、也需要到處採買，假日還要出門踏青、逛街，每個精彩的時刻都不想錯過，要有源源不絕的活力和行動力支持才行，計劃明年的出遊旅行時刻表的同時，也要為健康做好準備，好評蓋高樓的UC-II加強型迷你錠12/22～2024/1/4 在美式賣場推出限時折扣215元，趁優惠時入手，顧健康也能省荷包，想要加值穩健行動力或是長期走動的朋友也可以提早保養一天一小錠，一瓶吃兩個月，久久特價一次，建議大家多囤幾罐起來更划算，新年新願望立馬解鎖，健康靈活不落人後！立即線上搶購

▲▼美式賣場,益節,美國原裝進口,UC-II加強型迷你錠。（圖／資料照）

▲UC-II加強型迷你錠12/22～2024/1/4 在美式賣場推出限時折扣215元。

ET快訊
LIVE／馮迪索遭告性侵！誇張情節曝光　iPhone一折人潮
冷到聖誕節！　跨年天氣出爐「2地雨中倒數」
沒穿內衣北車發麵包！　「H半球」白肌妹身分起底
馮迪索公司爆「潛規則」！女助理被叫上床　高層脫襯衫
快訊／3官兵仍未尋獲　艦指部曝「安全索撕裂」
剪斷男友命根「沖馬桶」！　彰化狠女判刑定讞
馮迪索浴室性侵完問：手機在哪？　女助理忍13年提告內幕曝

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

前鎮大氣爆　林宥嘉呼籲留意資訊：高雄的朋友，請挺住

今天冬至要吃！超商「爆餡湯圓新品」一次看　暖暖包下殺買1送1

衝喝！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」只有今天

Johnnie Walker攜手7-11精品咖啡！跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

有大杯特濃拿鐵！　超商「7大品項買1送1」連3天搶

咖啡買12送12、衛生紙「買1送1」！全台通路超殺優惠懶人包

今天就買！超商咖啡「買2送2」來了　霜淇淋、思樂冰通通買1送1

抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！

全民夯醫美！　海芙音波媚必提2024年必學保養對策

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

騎士路中央撿東西被叭　不爽掏西瓜刀狂揮砍車

創意運動！瓶蓋當棒球　不同握法投出多變球路

女賊剛交保偷吃北檢外送漢堡　被逮稱肚餓！點餐書記官傻眼

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

為定居台灣！韓情侶決定創業　砸2萬卻買到壞冰箱：心好累

今天冬至要吃！超商「爆餡湯圓新品」一次看　暖暖包下殺買1送1

衝喝！　超商「大杯美式／拿鐵買2送1」只有今天

Johnnie Walker攜手7-11精品咖啡！跨界打造城市冬日潮黑微醺咖啡吧

美式賣場口碑款限時搶購！行動力爆品年前最大優惠來了　專業人士搶購首選

有大杯特濃拿鐵！　超商「7大品項買1送1」連3天搶

咖啡買12送12、衛生紙「買1送1」！全台通路超殺優惠懶人包

今天就買！超商咖啡「買2送2」來了　霜淇淋、思樂冰通通買1送1

抗寒先到全聯買　火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！

全民夯醫美！　海芙音波媚必提2024年必學保養對策

全聯生鮮爆殺！火鍋肉片85折、茼蒿69折　天冷支援加料省一波

不婚不生成新常態「連帶影響購車喜好」！全方位日系小車備受關注

天氣寒冷！橘貓被挖起床顧店　整天臭臉瞪阿母：還沒睡飽啦

寒流來襲！思源埡口迎淞霧　「雪山白頭」絕美畫面曝光

2貓取名「騙幾、羅賴把」！飼主疑惑第3隻要叫什麼？　留言超爆笑

日網友見椅子「1設計」驚呼天才！網曝台灣早就有大讚：超貼心

嘉義行雨天備案「室內景點」6選！花磚博物館太美、窩這裡超Chill

中藥材價飆20倍！黃蓮、細辛缺貨　專家指「太依賴大陸」應找替代藥

港澳辦主任：區議員要做好「下情上報」　推動社會「大團結」

劉俊謙、郭雪芙超甜互動！換Polo Ralph Lauren冬季百搭情侶裝放閃

台南新營區南紙街住宅火警3樓濃煙竄出　屋主及時滅火

消費熱門新聞

囤起來！全聯咖啡30款「買1送1」

今天就買！超商咖啡買2送2、霜淇淋買1送1

咖啡濾掛沖泡買1送1　全台通路激省優惠

年末換新「一物」立即擁有好人緣

超商連3天「7大品項買1送1」！

全聯火鍋肉片下殺85折起 　茼蒿更殺69折！

全民夯醫美！　海芙音波媚必提2024年必學保養對策

超商龍年福袋頭獎抽30萬鑽石

超商今天大杯美式／拿鐵買2送1

口碑行動力爆品年前最大優惠來了

只有4天！超商咖啡飲品「買2送2」

台酒獨家禮盒「3款新食感」必收！

超商新春福袋開賣了！直接送百萬金塊

全聯生鮮爆殺！肉片85折、茼蒿69折

更多熱門

相關新聞

媲美手搖奶茶！SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」美式賣場特惠中

媲美手搖奶茶！SUPER X「36g PROTEIN頂級分離乳清蛋白飲」美式賣場特惠中

根據衛福部國健署的「每日飲食指南」建議，一天要從六大類食物中攝取合宜的蛋白質、脂質和醣類三大營養素比例，不過現代人因生活忙碌多外食，三餐容易營養不均衡，因此，從乳品精煉而成的「乳清蛋白」就成為了日常補充蛋白質的好幫手。

日本明治超人氣的造型巧克力原來不是雨傘？冷知識大PK「香菇造型餅乾」還要喊它一聲：前輩？

日本明治超人氣的造型巧克力原來不是雨傘？冷知識大PK「香菇造型餅乾」還要喊它一聲：前輩？

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

往推美式賣場「日本熱銷保濕聖品」

舒潔超殺促銷「年前最後一波」登場！

舒潔超殺促銷「年前最後一波」登場！

高CP一年僅一檔韓星認證黃金保養

高CP一年僅一檔韓星認證黃金保養

關鍵字：

美式賣場益節美國原裝進口UC-II加強型迷你錠

讀者迴響

熱門新聞

「輔大女約砲5閨蜜男友」瘋傳　真相曝光

快訊／《玩命關頭》馮迪索被告性侵

「2016霸王寒流」冷到忘不了　爆有感：此生第一次

太平山21日深夜下雪了　-6°C雪白美景遊客驚喜

今天冬至！　「6禁忌」犯了小心衰整年

周杰倫深夜突拋「超大驚喜」！ 粉全暴動嗨喊：最好的聖誕禮

19歲男拒赴柬做不法遭虐死　8惡煞牢中過年

軍人猝死　住家前「碰一聲」倒地亡

護理師女神凸2點逛IKEA！隨手一拉內褲露出

冬眠級「三明治蓋被法」暖整夜！1部位最多人忽略

即／理科太太遭起訴！蒐集老公病史　涉違反個資法　

冬至寒流發威！清晨6.7℃「19縣市極寒冷」

iPhone一折特賣中午開搶！ 果粉不畏寒冬排隊搶便宜

馮迪索浴室性侵完事問：手機在哪？女助理忍13年揭內幕

黎姿半癱弟弟「站起來了」！

更多

最夯影音

更多
用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開

用計算機破解手機密碼　「先按%再按=」秒打開
24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

24歲香港正妹來台當車手　IG曝行蹤...三峽老街被逮

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

「拿多少薪水就做多少事」　男曝用離職心態工作會更好

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

吳宗憲合體張蘭提大S：妳女兒（？）　喊話汪小菲去台北「我全罩住了」

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

寒流來襲氣溫下探10度　最冷剩6度4縣市豪大雨

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

《料理之王4》美味回歸！

《料理之王4》美味回歸！

12月起每周五1200，《料理之王4》於ETtoday播吧、料理之王YT、東森購物YT直播。

萬老師郭昱晴要闖政壇了

萬老師郭昱晴要闖政壇了

《麻辣鮮師》恰北北萬老師來了！萬老師郭昱晴是2024民進黨不分區立委候選人名單的亮點之一

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面