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美式賣場這瓶「日本熱銷保濕聖品」　網推 : 大學用到現在的愛品！看到必囤！

▲▼肌研化妝水,肌研極潤保濕化粧水,美式賣場。（圖／資料照）

▲民眾發現新好康，長年熱銷日本開架、紅到台灣的神級化妝水在美式賣場促銷。（圖／網友提供，下同）

消費中心／綜合報導

總不定期推出新品和優惠的美式賣場是民眾們心中的購物天堂，每次優惠的品項都多到讓人不知從哪下手，接近歲末年終更是好康優惠一波波，剛搶完黑五優惠，又有民眾發現新好康，不管是自有品牌用品、生鮮肉品，還有不少來自日本的好物降折扣，長年熱銷日本開架、紅到台灣的神級化妝水，也推出一年一度的限時促銷，12/11~12/21短短一周半的時間，優惠組合現折170元， 「俗擱大瓶」天天濕敷也不心疼，難怪定期在美式賣場補貨的網友直呼「一年一次的特價必須多囤2組」！

▲▼肌研化妝水,肌研極潤保濕化粧水,美式賣場。（圖／y資料照）

▲肌研極潤保濕化粧水在美式賣場折扣，直擊現場買氣強強滾。

這次在社群上引起生火討論的肌研極潤保濕化粧水，不只是日本連續16年銷售NO.1，更是全球狂銷一億瓶，在社群中也擁有高討論度和許多長年鐵粉，在美式賣場一年一次的優惠訊息一曝光，一大票死忠愛用者都喊搶，網友說「CP值很高，拿來奢侈濕敷也不心疼」、「肌研也是我的最愛，從大學用到現在，遇到特價必須多囤兩組」、「我媽我妹都會一起用，常常要補貨」，而盤點消費者熱愛肌研極潤保濕化粧水的原因，除了經濟實惠外，具長效保濕、溫和玻尿酸配方、無添加酒精香料三大優勢，成為開架保濕化妝水首選。根據網友觀察，不只極潤化粧水，肌研根本是美式賣場的熱銷保證，不定期還會有極潤金緻面膜、多效保濕凝露、白潤高效乳液等其他品項，每次出現都像即時雨，消費者們定會把握時機補貨一番。

▲▼肌研化妝水,肌研極潤保濕化粧水,美式賣場。（圖／y資料照）

▲肌研極潤保濕化粧水的高效保濕力，吸引許多死忠愛用者。

臉部保濕是每日必做的基礎保養，肌研極潤保濕化粧水的高效保濕力，能夠長年吸引許多死忠愛用者，累積熱銷一億瓶關鍵在於，由日本樂敦製藥研發的「4重玻尿酸完美配方」！添加獨家「乳酸菌發酵玻尿酸」，結合三種不同大小分子玻尿酸，保濕的同時能為肌膚建立防護屏障，避免水分流失，保濕效果才能又好又持久；秋冬天氣乾燥，肌膚面臨缺水危機，肌研極潤保濕化粧水精華液般的潤澤質地，擦在肌膚上馬上為肌膚補充滿滿水分，溫和弱酸性的配方，連敏弱肌、換季期也能安心使用！

▲▼肌研化妝水,肌研極潤保濕化粧水,美式賣場。（圖／y資料照）

▲限時12/11~12/21期間現折170元，要囤貨趁現在。

網友在社團分享優惠時也意外掀起「保濕祕招」的討論，有些人會在秋冬比較乾時，特別選用潤澤型的肌研極潤保濕化粧水，「洗完澡先用極潤化粧水輕拍快速為皮膚補水，再擦精華液，最後再用沾滿極潤化粧水的化妝棉濕敷幾分鐘，保濕效果好到可以持續到隔天晚上」！留言區反應熱烈「被留言燒到」、「大學用到現在的愛品，居然還能學到新用法！」、「已經誓言今年封關不可以再買，但是你這把火好旺」！

換季這種魔王關卡，看到這麼強的救援夥伴肌研極潤保濕化粧水現在正在打折，限時12/11~12/21短短一周半的時間，要囤貨趁現在，先搶先贏！

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肌研化妝水肌研極潤保濕化粧水美式賣場

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