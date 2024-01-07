朱立倫稱「國民黨知錯且改革」　溫情喊話南部鄉親要選愛台總統

▲朱立倫出席國民黨南台灣大造勢。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者鄭佩玟／高雄報導

國民黨「台灣平安人民好康」大造勢今（7）日下午在高雄市夢時代廣場舉行，國民黨主席朱立倫致詞時表示，過去國民黨有做不好的地方，所以國民黨下台，也反省檢討。這次推出總統候選人侯友宜，從年輕到現在，為台灣打拼，最愛台灣，是真真正正用生命為台灣、愛台灣的候選人！「拜託大家集中選票，給改革的國民黨一個機會！」

朱立倫說，謝謝所有大高雄地區所有鄉親父老，今天他站在這裡，要跟大家報告，臺灣民主30年了，民主30年，做好繼續做，做不好就換人，這是所有偉大台灣人民都知道的。



朱立倫也承認，過去國民黨有做不好的地方，所以國民黨下台，反省檢討，一定要讓人民了解國民黨有這個決心要改變、要改革。去年國民黨地方選舉，除了提名150幾位年輕議員以外，縣市長今天站在這裡的蔣萬安有讚嗎？得到台北市民的肯定，張善政也得到所有桃園鄉親的肯定，國民黨一個一個在改變。



朱立倫表示，在臺南市、在高雄市、在屏東、在嘉義，可能人民認為國民黨還需要一點點時間，但是國民黨在全國不分區都是讓柯志恩、讓謝龍介、讓王育敏、讓蘇清泉有機會，下次一定贏回來。



朱立倫說，國民黨不分區都提出最好的好人才，民進黨剛剛現任8個立法委員，派系分配什麼都不是專業的，都是只有考慮他們派系利益，就跟過去失敗過的國民黨一樣。但國民黨這次推出總統候選人，從年輕到現在，為台灣打拼，最愛台灣，真真正正用生命為台灣、愛台灣的候選人；從基層聽到今天，是最好、為台灣打拼、好人才，做市長做到五星級連續4年，為新北市打拼13年，這是實實在在腳踏實地，未來會是最好的中華民國總統。



「最重要我們可以帶領台灣走正確的路，為兩岸的和平、為百姓過好日子，這就是改革的國民黨，拜託大家集中選票，讓改革的國民黨一個機會」，朱立倫強調，要讓真真正正愛台灣為台灣拚的侯友宜有機會。